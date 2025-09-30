Να λύσουν το κουβάρι του περιστατικού με «πρωταγωνιστή» τον Βασίλη Μπισμπίκη προσπαθούν οι Αρχές. Ο ηθοποιός θα εμφανιστεί ενώπιον της Δικαιοσύνης στις 8/10, καθώς ζήτησε και έλαβε αναβολή της δίκης του στο Αυτόφωρο, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. τον διαψεύδει λέγοντας ότι δεν ειδοποιήθηκε για τις φθορές των οχημάτων.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης, οποίος κατηγορείται για τις μεγάλες φθορές που προκάλεσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη, όταν το τζιπ που οδηγούσε έπεσε πάνω τους τα ξημερώματα του Σαββάτου 27/9, υποστηρίζει ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ και δεν έτρεχε, λέγοντας πως απλώς έχασε τον έλεγχο του οχήματός του.

Ο ηθοποιός δήλωσε επίσης ότι δεν εγκατέλειψε τον χώρο του ατυχήματος, καθώς ενημέρωσε τόσο την ασφαλιστική εταιρεία όσο και την Αστυνομία.

«Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν. Πήγα, πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα και τις Αρχές. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά είναι να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα», είπε ο ηθοποιός.

To MEGA παρουσίασε το πρωί της Τρίτης 30/9 νέο βίντεο – ντοκουμέντο που δείχνει το όχημα του Βασίλη Μπισμπίκη να κινείται στη Φιλοθέη μετά το περιστατικό το μοιραίο βράδυ.

«Ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν κάλεσε στο 100»

Η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, όμως μιλώντας στην εκπομπή Power Talk διέψευσε τα λεγόμενα του ηθοποιού τονίζοντας ότι δεν έγινε κλήση στο 100.

«Ύστερα από έρευνα που διενεργήθηκε από την Ελληνική Αστυνομία διαπιστώθηκε ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν κάλεσε στο 100», επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Όπως τονίστηκε το πρωί της Τρίτης 30/9 στην εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA», την Κυριακή μία γυναίκα επικοινώνησε με το ΑΤ Φιλοθέης και είπε πως φίλος της τράκαρε σε έναν στενό δρόμο και προκάλεσε φθορές σε οχήματα, ενώ στη συνέχεια ζήτησε από τους αστυνομικούς να τους καθοδηγήσουν στις επόμενες κινήσεις τους. Οι αστυνομικοί την ενημέρωσαν πως θα πρέπει να καλέσουν το 100 για την καταγραφή των ζημιών.

Η μυστηριώδης γυναίκα που παρουσιάστηκε ως κόρη του

Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του Star, μία μέρα μετά το τρακάρισμα, αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του ηθοποιού και τον αναζητούσαν.

Όταν χτύπησαν το κουδούνι, τούς άνοιξε την πόρτα μια γυναίκα που υποστήριξε πως είναι κόρη του ηθοποιού. Μάλιστα, φέρεται μπροστά τους να αποπειράθηκε να τηλεφωνήσει στον ηθοποιό για να τον ενημερώσει πως τον ψάχνει η αστυνομία.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης όμως δεν έχει κόρη, παρά έναν γιο και ανήλικο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, κανείς δεν γνωρίζει ποια ήταν αυτή η γυναίκα και γιατί παρουσιάστηκε ως κόρη του Βασίλη Μπισμπίκη.

Επίσης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού καναλιού, λίγες ώρες μετά το τρακάρισμα, ο ηθοποιός οδήγησε το θηριώδες αγροτικό του χωρίς την πίσω πινακίδα, η οποία για άγνωστο λόγο απουσίαζε από το όχημα.