Στις 8 Οκτωβρίου θα δικαστεί ο Βασίλης Μπισμπίκης για τις φθορές που προκάλεσε σε τρία σταθμευμένα οχήματα στη Φιλοθέη και μία γκαραζόπορτα. Ο ίδιος δηλώνει πως δεν είχε πιει, ενώ παράλληλα υποστηρίζει πως έχασε τον έλεγχο του οχήματός του.

Σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ, όπως τόνισε ο υποδιευθυντής Τροχαίας Αττικής, Δημήτρης Παπαγεωργίου, μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», στον Βασίλη Μπισμπίκη θα επιβληθεί 1.200 ευρώ διοικητικό πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος τουλάχιστον για 1 μήνα.

Σε νέο βίντεο το οποίο πρόβαλε το Mega, φαίνεται το αυτοκίνητο του Βασίλη Μπισμπίκη να κινείται με ιδιαίτερα χαμηλή ταχύτητα λίγα δευτερόλεπτα μετά το τροχαίο στη Φιλοθέη.

«Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν»

«Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν. Πήγα πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα τις Αρχές. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά είναι να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα», επεσήμανε ο Βασίλης Μπισμπίκης το απόγευμα της Δευτέρας 29/9 λίγο, αφότου αφέθηκε ελεύθερος.

Όταν, δε, έμπαινε σε αυτοκίνητο για να φύγει, ο ηθοποιός επεσήμανε απευθυνόμενος στους δημοσιογράφος «τον ίδιο ζήλο να δείξετε για τον πολιτισμό και το θέατρο».

«Ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν κάλεσε στο 100»

Η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, όμως μιλώντας στην εκπομπή Power Talk διέψευσε τα λεγόμενα του ηθοποιού τονίζοντας ότι δεν έγινε κλήση στο 100.

«Ύστερα από έρευνα που διενεργήθηκε από την Ελληνική Αστυνομία διαπιστώθηκε ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν κάλεσε στο 100», επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Εγώ σέβομαι απόλυτα κάθε κατηγορούμενο, ο οποίος έχει το δικαίωμα να υποστηρίξει οτιδήποτε θεωρεί σωστό και οτιδήποτε του προτείνει ο δικηγόρος του για να στηρίξει τη θέση του και τον εαυτό του.

Εγώ θέλω να πω κάτι. Προφανώς, όταν ένας πολίτης απευθύνεται σε ένα Αστυνομικό Τμήμα απευθύνεται στην Αστυνομία. Αν υποθέσουμε ότι έχει γίνει αυτή η επικοινωνία. Βέβαια να ξεκαθαρίσω ότι ο νόμος είναι ξεκάθαρος και λέει ότι αυτός που υπέπεσε σε ατύχημα παραμένει στο σημείο και ενημερώνει ο ίδιος τις Αρχές και παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή.

Εκτός και αν υπάρχει τραυματισμός. Εδώ κάτι τέτοιο δεν ισχύει, ούτε τραυματισμός υπάρχει. Εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή. Δεν βρέθηκε καμία κλήση στο 100».