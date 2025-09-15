Επίθεση στη μέση του δρόμου δέχτηκε χθες το μεσημέρι ένας 50χρονος οδηγός τρόλεϊ στον Πειραιά, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Οι δράστες, δύο άνδρες, αναζητούνται από την ΕΛ.ΑΣ. στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν το τρόλεϊ εκτελούσε το δρομολόγιο 16 Ρέντη – Πειραιά, και σταμάτησε για να αποβιβαστεί μια ηλικιωμένη επιβάτιδα. Στη στάση είχε παρκάρει ένα Ι.Χ., εμποδίζοντας τη διέλευση, με αποτέλεσμα ο οδηγός να κορνάρει περιμένοντας να εμφανιστεί ο ιδιοκτήτης.

Τότε, σύμφωνα με την καταγγελία του 50χρονου, εμφανίστηκε ένας σωματώδης άνδρας, ιδιοκτήτης καταστήματος κρεπερί που βρίσκεται δίπλα στη στάση, ο οποίος φέρεται να τον έβρισε και στη συνέχεια να τον χτύπησε με γροθιά στον λαιμό. Λίγο αργότερα, δεύτερο άτομο –όπως αναφέρει ο οδηγός, πιθανόν Ρομά– τον γρονθοκόπησε δύο φορές στο κεφάλι. Οι δράστες απομακρύνθηκαν αμέσως μετά την επίθεση.

Ο οδηγός, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Θριάσιο, κατέθεσε μήνυση στο Α.Τ. Καμινίων – Νέου Φαλήρου. Η ΕΛ.ΑΣ. αναζητά τους δύο άνδρες στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ, ο 50χρονος περιέγραψε πώς έγινε η επίθεση.

«Εμφανίστηκε ένας σωματώδης άνδρας και μου έριξε γροθιά στον λαιμό», είπε ο οδηγός τρόλεϊ που δέχτηκε επίθεση στον Πειραιά

Όπως ο ίδιος περιέγραψε, το περιστατικό σημειώθηκε ενώ είχε σταματήσει στη στάση προκειμένου να εξυπηρετήσει μια ηλικιωμένη επιβάτιδα, καθώς δεν υπάρχουν σε όλες τις στάσεις ειδικές πλατφόρμες για ηλικιωμένους και ΑμεΑ. «Έπρεπε να περιμένω να κατέβει η γιαγιά με το πι», είπε.

Τη στιγμή εκείνη, όμως, ένα Ι.Χ. είχε παρκάρει πάνω στη στάση, με αποτέλεσμα το τρόλεϊ να βγει λίγο πιο έξω από το σημείο. «Σκεφτόμουν πως ο άνθρωπος θα πίνει καφέ και θα ακούσει την κόρνα να κατέβει να πάρει το αμάξι. Περίμενα να εμφανιστεί», ανέφερε.

Αντί όμως να εμφανιστεί ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου, βγήκε από ένα διπλανό κατάστημα κρεπερί ένας σωματώδης άνδρας, που σύμφωνα με τον οδηγό είναι ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού. «Ήταν πολύ σωματώδης, body builder. Με έβρισε. Του είπα “γιατί βρίζεις;” και μου απάντησε “μπορώ και χειρότερα”», δήλωσε ο οδηγός.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αναζητούνται οι δύο δράστες

Ο άνδρας πλησίασε το τρόλεϊ και, όπως κατήγγειλε ο οδηγός, τον χτύπησε στον λαιμό. «Μου έριξε γροθιά στον λαιμό –ήρεμη γροθιά, γιατί αν μου έδινε με όλη του τη δύναμη θα με διέλυε. Στο σοκ και στη ζάλη μου δέχτηκα άλλα δύο χτυπήματα στο κεφάλι από έναν άλλο άνδρα, Ρομά, που δεν ξέρω αν ήταν γνωστός του ή επιβάτης. Και οι δύο μετά σηκώθηκαν και έφυγαν», περιέγραψε.

Ο 50χρονος μεταφέρθηκε στο Θριάσιο για εξετάσεις, ενώ στη συνέχεια μετέβη στο Α.Τ. Καμινίων – Νέου Φαλήρου, όπου κατέθεσε μήνυση. «Για αυτούς είναι αυτονόητο να παρκάρουν στη στάση για να ψωνίσουν από το μαγαζί. Έχω κάνει μήνυση και τώρα θα πάω στο τμήμα να κάνω αναγνώριση», είπε.

Μάλιστα, όπως κατήγγειλε, λίγο αργότερα τον προσέγγισε ο γιος του ιδιοκτήτη της κρεπερί ζητώντας να μην προχωρήσει: «Ήρθε και μου είπε ότι ήταν άτυχη στιγμή, αν γίνεται να μην κάνουμε κάτι».