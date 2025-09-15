Επίθεση στη μέση του δρόμου, από δύο άνδρες που αναζητούνται από την ΕΛ.ΑΣ., έπεσε χθες το μεσημέρι ένας 50χρονος οδηγός τρόλεϊ στην περιοχή του Πειραιά.

Όλα συνέβησαν στη στάση Παναγίτσα, καθώς ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο είχε σταθμεύσει προσωρινά με αποτέλεσμα να μην μπορεί να περάσει το τρόλεϊ και ο οδηγός του βαρέος οχήματος να διαμαρτυρηθεί. Εκείνη τη στιγμή οι δύο άνδρες του επιτέθηκαν και τον χτύπησαν άγρια, με αποτέλεσμα να χρειαστεί διακομιδή με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Στη συνέχεια, ο 50χρονος οδηγός του τρόλεϊ πήγε στο Α.Τ. Καμινίων – Νέου Φαλήρου και κατέθεσε μήνυση κατά των δύο ανδρών.