Νέα μαρτυρία είδε το φως της δημοσιότητας για τον γιατρό που συνελήφθη κατηγορούμενος ότι έπαιρνε φακελάκια από τους ασθενείς του.

Σύζυγος άνδρα που χειρούργησε, μιλώντας στον ΑΝΤ1, υποστήριξε ότι ο γιατρός έπαιρνε τα φακελάκια στο δωμάτιο που άλλαζαν οι νοσοκόμες, ώστε να μην τον πιάσουν οι κάμερες.

«Εγώ τού έδωσα 1.900 ευρώ. Του έδωσα 1.000 πριν την εγχείρηση και 900 μετά. Εκείνη τη μέρα πήρε 3.000 ευρώ από μια άλλη. Μαζευόμασταν στο σαλόνι ξέρεις και λέγαμε… 5.000 θα έδινε η άλλη. Τα ζητούσε ο κύριος. Μου είπε αν το έκανες σε ένα ιδιωτικό 10.000 θα πλήρωνες», είπε χαρακτηριστικά.

«Πρόσεξε. Λέω άκου να σου πω γιατρέ για αυτό ήρθα εδώ γιατί έχω ακούσει τα καλύτερα για εσάς σαν επιστήμονα, αλλά δεν είστε άνθρωπος. Μετά το χειρουργείο με καλεί σε ένα δωμάτιο, εκείνη τα έπαιρνε αυτός, εγώ δεν έβαλα φακελάκια. Με καλεί σε ένα δωματιάκι που άλλαζαν οι νοσοκόμες και του δίνω τα εννέα εκατοστάρικα. Ο άνθρωπος δεν τιμούσε τον όρκο του Ιπποκράτη», πρόσθεσε στη συνέχεια.