Έναν ατελείωτο εφιάλτη φαίνεται ότι ζούσε η 36χρονη γυναίκα από τον Βόλο, μέχρι που τελικά δολοφονήθηκε από τα χέρια του συζύγου της μπροστά στα μάτια των παιδιών τους.

Όπως αποκαλύπτει η αδερφή του θύματος, η 36χρονη είχε προσπαθήσει να ξεφύγει αλλά ο δολοφόνος της την έβρισκε. Μάλιστα, η γυναίκα είχε κάνει 20 εκτρώσεις, γιατί, όπως λέει η αδερφή της, εκείνος προσπαθούσε με αυτόν τον τρόπο να την κρατήσει κοντά του.

«Σε εμένα η αδερφή μου έχει έρθει πάρα πολλές φορές, κρυβόταν αλλά την έβρισκε από συγγενείς, οπότε δεν την άφηνε ήσυχη. Αυτός ήταν κολλημένος να της κάνει τη ζωή κόλαση. Ρωτήστε στον Βόλο πόσες εκτρώσεις έχει κάνει. Ας βγάλουν τον φάκελο αν θέλουν, έχουμε αποδείξεις. 20 φορές και αυτό δείχνει πως ήθελε να την κρατήσει με το ζόρι την αδερφή μου γιατί νόμιζε ότι με το να κάνει παιδιά θα την είχε κοντά του.

Τώρα τελευταία όταν πήγε στον γιατρό και έκανε έκτρωση, επειδή επίτηδες το έκανε γιατί νόμιζε ότι την απατούσε, πήγε έκανε την έκτρωση και λέει ο γιατρός: “κοίτα η ζωή σου άμα το ξανακάνεις αυτό, είναι επικίνδυνο, μπορεί να πεθάνεις”» λέει η αδερφή της 36χρονης, μιλώντας στο Live News.