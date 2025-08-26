Στον ανακριτή οδηγήθηκε σήμερα προκειμένου να απολογηθεί ο 40χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 36χρονης συζύγου του, την περασμένη Παρασκευή στον Βόλο. Η υπόθεση έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη, καθώς το έγκλημα διαπράχθηκε μπροστά στα μάτια των ανήλικων παιδιών του ζευγαριού.

Ο δράστης πέρασε το κατώφλι των δικαστηρίων στις 09:48 το πρωί της Τρίτης 26/8 υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, φορώντας πάλι αλεξίσφαιρο γιλέκο. Κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος γύρω στις 12:00 το μεσημέρι μετά από σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Εντωμεταξύ, το απολογητικό υπόμνημα του 40χρονου καθ’ ομολογίαν συζυγοκτόνου φέρνει στη δημοσιότητα η τοπική ιστοσελίδα thenewspaper.gr. Σε αυτό ο κατηγορούμενος επιχειρεί να δώσει τη δική του εκδοχή για το άγριο έγκλημα.

«Η σχέση μας κλονίστηκε μετά το Πάσχα»

Ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι ο γάμος τους, που κρατούσε πάνω από 20 χρόνια, είχε αρχίσει να καταρρέει μετά το Πάσχα του 2025, όταν – όπως λέει – πληροφορήθηκε ότι η σύζυγός του διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση. Στο κείμενό του κάνει λόγο για «ανταλλαγή ερωτικών μηνυμάτων» και υποστηρίζει ότι μετά από ομολογία της γυναίκας του «κλονίστηκε ανεπανόρθωτα».

«Θόλωσα, δεν ήξερα τι έκανα»

Περιγράφοντας τη μοιραία ημέρα, ισχυρίζεται πως βρέθηκε σε κατάσταση «βαριάς ψυχικής οργής και διαταραχής πνευματικών λειτουργιών» και ότι άρπαξε από το μπαλκόνι ένα αιχμηρό εργαλείο που χρησιμοποιούσαν στην οικογένεια για ψησταριά. «Δεν είχα ανθρωποκτόνο πρόθεση. Εν βρασμώ ψυχής, χωρίς να καταλάβω τι έκανα, της αφαίρεσα τη ζωή» αναφέρει, προσθέτοντας ότι ουδέποτε είχε στο παρελθόν βίαιη συμπεριφορά απέναντί της.

«Ζητώ συγγνώμη – Είμαι συντετριμμένος»

Στο υπόμνημα δηλώνει «βαθιά μετανιωμένος», ζητώντας συγγνώμη από τα τέσσερα παιδιά του, την οικογένεια της συζύγου του και την κοινωνία του Βόλου. «Θα ήθελα να γύριζε πίσω ο χρόνος και να ήμουν εγώ στη θέση της. Είμαι κυριολεκτικά συντετριμμένος, ψυχικά καταρρακωμένος, απελπισμένος. Σκέφτηκα να βάλω τέλος στη ζωή μου μέσα στο κρατητήριο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Δεν υπήρξα βίαιος»

Ο κατηγορούμενος διαψεύδει κατηγορηματικά ότι στο παρελθόν είχε ασκήσει σωματική ή ψυχολογική βία στη σύζυγό του. «Ποτέ δεν την εξανάγκασα σε συνεύρεση, ποτέ δεν της άσκησα σωματική βία. Όσα ακούγονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», σημειώνει, υποστηρίζοντας ότι αν είχε συμβεί κάτι τέτοιο «θα είχε καταγγείλει περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας».

«Ζητώ ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη»

Κλείνοντας το υπόμνημα, ζητά την άμεση διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, προκειμένου – όπως υποστηρίζει – να διαπιστωθεί εάν πάσχει από ψυχικό νόσημα. Αναφέρει ότι στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρικό κατάστημα μετά από απόπειρα αυτοκτονίας και ότι λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή για διαταραχή και αγχώδη σύγχυση.

«Με χτυπάει, πίνει, κάνει πράγματα»

Την ίδια ώρα, η αδερφή της 36χρονης, με τρεμάμενη φωνή, επιβεβαίωσε τους ισχυρισμούς για την κακοποιητική συμπεριφορά. «Το ξέραμε», είπε, προσθέτοντας ότι μιλούσαν καθημερινά στο τηλέφωνο. «Με χτυπάει, πίνει, κάνει πράγματα», της έλεγε η αδερφή της.

Η αδερφή περιέγραψε και τι συνέβη την ημέρα του εγκλήματος, επιβεβαιώνοντας ότι η 36χρονη προσπαθούσε να φύγει από το σπίτι. Όπως είπε, η αδερφή της, ήπιαν καφέ και έπειτα κατέβηκαν στην είσοδο της πολυκατοικίας. Εκεί, ο 40χρονος τις κυνήγησε, με την 36χρονη να προσπαθεί να τον αποφύγει τρέχοντας στις σκάλες.

Η αδερφή ανέφερε ότι ο 40χρονος είχε επιτεθεί στο παρελθόν και στα παιδιά τους. «Πήγαινε πάνω πάνω να το πιάσει στο λαιμό. Το παιδί το σπρώχνει», δήλωσε, κάνοντας λόγο για μια εφιαλτική καθημερινότητα.

«Αυτό προσπάθησε να κάνει εκείνη τη μέρα», απάντησε η αδερφή, όταν ρωτήθηκε αν η 36χρονη προσπάθησε να φύγει από το σπίτι. Και κατέληξε, περιγράφοντας τις τελευταίες στιγμές της άτυχης γυναίκας: «Προσπάθησε να μην δολοφονηθεί μπροστά στα παιδιά της με κουζινομάχαιρο».