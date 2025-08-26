Ενώπιον του ανακριτή Βόλου αναμένεται να απολογηθεί σήμερα, Τρίτη 26/8 στις 10:00, ο 40χρονος συζυγοκτόνος, ο οποίος δολοφόνησε την 36χρονη σύζυγό του και τώρα υποστηρίζει πως έχασε τη λογική του.

Εις βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας και η κατηγορία που του έχει απαγγελθεί αφορά ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας, καθώς προκύπτει ότι υπήρχαν βίαιες συμπεριφορές προς τα μέλη της οικογένειας.

Παράλληλα έχει διαταχθεί κατεπείγουσα παραγγελία για κοινωνική έρευνα από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του δήμου έτσι ώστε να διερευνηθεί το περιβάλλον στο οποίο ζούσαν τα παιδιά της οικογένειας και να αποφασιστεί τί θα γίνει στο εξής.

O 40χρονος με την 36χρονη

Την ίδια στιγμή έχει διαταχθεί και εισαγγελική παραγγελία για να διερευνηθεί η νοσηλεία του 40χρονου σε ψυχιατρείο.

Της προκάλεσε διαμπερές τραύμα στον λαιμό

Όπως επισημαίνεται στην ιατροδικαστική έκθεση ο 40χρονος συζυγοκτόνος χτύπησε με το εργαλείο την γυναίκα και στον λαιμό προκαλώντας της διαμπερές τραύμα. Στο κορμί της άτυχης γυναίκας εντοπίστηκαν και αμυντικά τραύματα.

Αμέσως μετά τη δολοφονία ο 40χρονος τράπηκε σε φυγή κρυβόταν σε εγκαταλελειμμένο οικόπεδο και μάλιστα 200 μέτρα από το σπίτι που έμενε και διέπραξε το έγκλημα.

Τι στάση αναμένεται να κρατήσει ο 40χρονος συζυγοκτόνος

Ο 40χρονος αν και παραμένει εριστικός τώρα λέει πως μετάνιωσε αλλά επιρρίπτει την ευθύνη για την αποτρόπαια πράξη του στην προκλητική συμπεριφορά της γυναίκας του.

Όπως υποστηρίζει, και μετέδωσε η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» όταν η 36χρονη έμεινε έγκυος πριν από λίγο καιρό του είπε ότι το παιδί δεν ήταν δικό του και εκείνος θόλωσε.

«Εξαγριώθηκα, έχασα τη λογική μου, έσβησε το μυαλό μου όταν μου είπε ότι το παιδί που έχασε δεν ήταν δικό μου και ότι θα μου στέλνει φωτογραφίες και βίντεο με τον καινούργιο σύντροφό της. Οι υπόνοιες μου επιβεβαιώθηκαν. Από το Πάσχα και μετά ξεκίνησε το κακό. Ένας τρίτος κατέστρεψε τη ζωή μας. Έχω μετανιώσει, σκέφτομαι τα παιδιά μου, τι θα απογίνουν, μακάρι να γύριζε ο χρόνος πίσω, ήθελα να κάνω κακό στον εαυτό μου» φέρεται να είπε.