Δύο οργανωμένοι οπαδοί ομάδας ταυτοποιήθηκαν καθώς εξιχνιάστηκε η επίθεση στον Άγιο Δημήτριο Αττικής.

Για την υπόθεση, που έλαβε χώρα στις 27 Νοεμβρίου του 2024, μετά από έρευνες αστυνομικών του Τμήματος Ειδικών Ερευνών, ταυτοποιήθηκαν δύο οργανωμένοι οπαδοί ομάδας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία –κατά περίπτωση– για εγκληματική οργάνωση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ληστεία, όπλα, ναρκωτικά και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητισμού.

Όπως προέκυψε, ακόμα τρία μη ταυτοποιημένα άτομα ανέμεναν με τους δύο οπαδούς άλλης ομάδας έξωθεν της οικίας του και όταν εκείνος στάθμευσε τη μοτοσικλέτα του, κινήθηκαν εναντίον του εξυβρίζοντάς τον.

Στη συνέχεια, το θύμα διέφυγε τρέχοντας από το σημείο και οι δράστες αφαίρεσαν από τη μοτοσικλέτα του αυτοκόλλητα με οπαδικό περιεχόμενο, προκαλώντας παράλληλα φθορές σε αυτήν με αιχμηρό αντικείμενο.

Οι δράστες αποχώρησαν από το σημείο με όχημα, ωστόσο, σε σύντομο χρονικό διάστημα, επανήλθαν και φωτογράφησαν τη μοτοσικλέτα, στην οποία προκάλεσαν περαιτέρω φθορές.

Από τις έρευνες προέκυψε ότι φωτογραφία από την εν λόγω επίθεση αναρτήθηκε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης από χρήστη που αναρτά υλικό οπαδικού περιεχομένου για λογαριασμό οπαδών συγκεκριμένης ομάδας.

Στο πλαίσιο αξιοποίησης του συγκεντρωθέντος υλικού και ανάλυσης ψηφιακών μέσων, ταυτοποιήθηκαν οι δύο από τους δράστες, ενώ σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 6 Αυγούστου 2025 στις οικίες τους, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 κινητά,

μικροποσότητα κάνναβης,

συσκευή γεωεντοπισμού (GPS),

2 σπρέι,

2 φούτερ οπαδικού περιεχομένου,

πλήθος αυτοκόλλητων διαφορετικών ομάδων και

μπρελόκ ομάδας.

Ο ένας δράστης συνελήφθη και θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.