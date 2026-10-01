Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην εκδήλωση για ττην υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία του Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια.

«Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα ιδρύματα από τον πρωθυπουργό για την συμβολή τους στην δημιουργία του πρώτου Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια και τις συναφείς γνωστικές διαταραχές. Ένα έργο που βρίσκει την έδρα του στη δυτική Αθήνα. Το Κέντρο αυτό έχει εθνικό χαρακτήρα και θα προωθεί όπως είπε και την έρευνα αλλά και την ενημέρωση της κοινωνίας», ανέφερε ο πρωθυπουργός από το Μέγαρο Μαξίμου.

«Πρέπει να καταπολεμήσουμε ένα στίγμα για μια νόσο που καλπάζει στην εποχή μας», είπε και πρόσθεσε ότι «είναι σημαντική ημέρα όχι μόνο για τους ασθενείς που νοσούν ή κινδυνεύουν να νοσήσουν αλλά και τους συγγενείς τους που βιώνουν έναν Γολγοθά». Μέσα στο 2027 η μονάδα αυτή θα προσφέρει παρακολούθηση και μέριμνα για τα πρώτα στάδια της νόσου και καθοδήγηση στους φροντιστές και ενημέρωση στους επαγγελματίες υγείας. Σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα αυτή η ασθένεια δεν αντιστρέφεται αλλά μπορεί να επιβραδυνθεί με θεραπεία και με φυσική άσκηση και έτσι επιτρέπεται στον ασθενή να είναι λειτουργικός».

«Πρόκειται», τόνισε, «για ένα στρατηγικό βήμα στην προσπάθεια για την ανάπτυξη δημόσιων μονάδων για τους ασθενείς με άνοια στα Γιάννενα, στο Κιλκίς, στην Καστοριά στην Ροδόπη και στην Αθήνα. Σκοπός είναι να χτιστεί ένα πλέγμα φροντίδας με έδρα το Περιστέρι».

«Ένας στους δέκα Έλληνες βιώνει με κάποιο τρόπο άνοια νοσώντας ο ίδιος ή βοηθώντας ένα δικό τους πρόσωπο και αυτό θα αυξηθεί λόγω δημογραφικού», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Αυτό το κέντρο όμως θα μας βοηθήσει στην πρόληψη γιατί αλλαγές συμπεριφοράς σήμερα θα καθαρίσουν την διάρκεια ζωής μας τα επόμενα 10 ή 20 ή 30 χρόνια».

Δείτε live την εκδήλωση: