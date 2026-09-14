«Ο κ. Πιερρακάκης παραδέχθηκε ότι μπορεί να δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο, αλλά δεν το κάνει», υπογραμμίζει σε δήλωσή του ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίκος Παππάς.

«Δεν φορολογεί τα υπερκέρδη και τα μερίσματα και γι’ αυτό δεν δίνει 13η σύνταξη και δεν μειώνει τον ΦΠΑ», προσθέτει, ξεκαθαρίζοντας ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία «είναι και εφικτή και αναγκαία».

«Τα 2,2 δισ. για το 2026 και το 2027 είναι το πολιτικό ταβάνι της κυβέρνησης. Τα άλλα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, οφείλουν να πάρουν θέση. Υπάρχει άλλη πολιτική μέσα στον δημοσιονομικό κανόνα», καταλήγει.