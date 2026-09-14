Στις εξαγγελίες των κομμάτων της αντιπολίτευσης από τη ΔΕΘ εστίασε το πρωί της Δευτέρας 14/9 κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης χαρακτηρίζοντας τες «ακοστολόγητες».

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 σημείωσε χαρακτηριστικά «αλίμονο αν χρειαστεί να τις εφαρμόσουν γιατί όπως έχει αποδειχτεί και στο παρελθόν, θα χρειαστεί να κάνουν υπερφορολόγηση, με κύριο θύμα, τη μεσαία τάξη».

Εστιάζοντας στα όσα είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ ο Νίκος Ανδρουλάκης ο Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε «πολλά από τα μέτρα που εξήγγειλε είναι γενικής φύσεως και συνεπώς δεν μπορεί να υπολογιστεί το κόστος τους, Επτά όμως από αυτά τα μέτρα που είναι συγκεκριμένα, κοστίζουν 6 δισ. ευρώ ετησίως».

«Έχουμε αποδείξει και θα ισχύσει και φέτος, ότι θα είμαστε στο πλευρό του πολίτη»

Στη συνέχεια ο υπουργός ερωτήθηκε και για το πετρέλαιο θέρμανσης και παραδέχτηκε πως «θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας» ενώ σημείωσε «πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη μεταβλητότητα και ότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πως θα διαμορφωθούν οι τιμές όταν θα έρθει η ώρα για να δούμε πόσο θα κοστίσει».

«Σε κάθε περίπτωση» τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, «έχουμε αποδείξει και θα ισχύσει και φέτος, ότι θα είμαστε στο πλευρό του πολίτη και εφόσον χρειαστεί θα πάρουμε τα απαραίτητα μέτρα».

Επίσης ο υπουργός Οικονομικών ρωτήθηκε και για τα κόκκινα δάνεια και τις εταιρείες διαχείρισης, εξηγώντας «η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει κάνει τις μεγαλύτερες ρυθμίσεις για το ιδιωτικό χρέος. Είμαστε πάνω από το θέμα των καταγγελιών για τις εταιρείες διαχειρίσεις των κόκκινων δανείων κι αν χρειαστεί θα παρέμβουμε».