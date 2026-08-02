Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για το δυστύχημα στην Ψάθα, από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων που στοίχισε τη ζωή στα δύο μέλη του πληρώματος.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις δύσκολες ημέρες που βιώνει η χώρα εξαιτίας των μεγάλων πυρκαγιών, σημειώνοντας πως η νέα τραγωδία με το ελικόπτερο στην Ψάθα έρχεται να προστεθεί στις απώλειες των τελευταίων ημερών και να βυθίσει στο πένθος ολόκληρη την Ελλάδα.

Η δήλωση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής:

«Η πατρίδα μας ζει πολύ δύσκολες στιγμές τις τελευταίες μέρες.

Μετά τον θάνατο τριών πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος στις πυρκαγιές στο Ρέθυμνο και το Γύθειο, σήμερα στο πύρινο μέτωπο της Ψάθας κατά την επιχείρηση κατάσβεσης, έχασαν τη ζωή τους ένας Δανός χειριστής ελικοπτέρου και ο Έλληνας μεταφραστής του.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους τους.»