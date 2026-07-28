Το υφιστάμενο μοντέλο των περισσότερων από 700 φορέων διαχείρισης υδάτων δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες, ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας σήμερα στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής κατά τη διάρκεια συζήτησης αναφορικά με το κυβερνητικό σχέδιο που αφορά την καλύτερη διαχείριση των υδάτων και την αντιμετώπιση της λειψυδρίας.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, ο κατακερματισμός οδηγεί σε μεγάλες απώλειες νερού, αυξημένες διαρροές και άνιση ποιότητα υπηρεσιών προς τους πολίτες, φέρνοντας παραδείγματα χωρών όπως η Ολλανδία, η Σκωτία, η Ιρλανδία και η Πολωνία, όπου εφαρμόστηκαν συγχωνεύσεις οργανισμών με θετικά αποτελέσματα τόσο στο λειτουργικό κόστος όσο και στη μείωση των διαρροών. Σύμφωνα με το μέλος της κυβέρνησης, οι τέσσερις άξονες της πολιτικής που έχει χαραχθεί για το νερό αφορούν έργα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, εθνική στρατηγική για τους υδάτινους πόρους, νέα αρχιτεκτονική διαχείρισης και αξιοποίηση της τεχνογνωσίας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Αναφερόμενος στην αποτίμηση των δημοτικών δικτύων, διευκρίνισε ότι αυτή θα πραγματοποιείται από ορκωτό ελεγκτή, βάσει της μεθοδολογίας που θα καθορίζει η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), απορρίπτοντας παράλληλα τις αιτιάσεις ότι η διαδικασία θα ελέγχεται από την ΕΥΔΑΠ. Μάλιστα διαβεβαίωσε ότι διασφαλίζονται πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων και υποστήριξε πως η κυβέρνηση έχει πραγματοποιήσει εκτενή διαβούλευση με τους δημάρχους των εμπλεκόμενων περιοχών. Κατά τον κ. Παπασταύρου η επερχόμενη μεταρρύθμιση αποτελεί «επιλογή ευθύνης για το μέλλον καθώς η διατήρηση του σημερινού μοντέλου θα διαιώνιζε τις απώλειες νερού, τις διαρροές και τις ανισότητες στην παροχή υπηρεσιών ύδρευσης».

Την ίδια ώρα πάντως επιφυλάξεις για τον τρόπο με τον οποίο θα υπολογιστεί η αξία των δικτύων ύδρευσης διατύπωσε, εκπροσωπώντας την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής, ο δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδος Δημήτρης Μάρκου. Όπως υποστήριξε, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι η αποτίμηση θα πραγματοποιείται από συμβούλους που θα επιλέγονται από την ίδια την ΕΥΔΑΠ, γεγονός που, κατά την άποψή του, εγείρει ζήτημα αντικειμενικότητας.

«Ο αποκτών δεν μπορεί να καθορίζει μόνος του την αξία αυτού που παραλαμβάνει», τόνισε, προτείνοντας η διαδικασία να ανατεθεί σε τριμελή επιτροπή. Σε αυτήν, όπως ανέφερε, θα πρέπει να συμμετέχουν ένας εκπρόσωπος της ΕΥΔΑΠ, ένας εκπρόσωπος του δήμου και ένα ανεξάρτητο μέλος που θα ορίζεται από το Οικονομικό Επιμελητήριο. Ανάλογη θέση εξέφρασε και ο δήμαρχος Σπάτων Δημήτρης Κιούσης, επικαλούμενος την ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου υπέρ της παραμονής του δικτύου στη διαχείριση του δήμου.

Αρνητική στάση απέναντι στις προωθούμενες ρυθμίσεις κράτησε και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος εξήγησε ότι η ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔΚΜ στηρίζεται σε τρία βασικά σημεία: στον περιορισμένο χρόνο της δημόσιας διαβούλευσης, στη μετατροπή της εθελοντικής συνένωσης των ΔΕΥΑ σε υποχρεωτική διαδικασία και στην απουσία σαφούς διάταξης που να διασφαλίζει τον δημόσιο χαρακτήρα του νερού.

Έντονη κριτική άσκησε επίσης ο δήμαρχος Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας, Ιωάννης Σταθάς, ο οποίος υπογράμμισε ότι «το νερό είναι δημόσιο αγαθό γι’ αυτό και η διαχείριση των υδάτων δεν μπορεί να γίνεται από επιχειρήσεις εισηγμένες στο χρηματιστήριο». Παράλληλα, ζήτησε να προβλεφθεί η προαιρετική συμμετοχή των δήμων, ώστε κάθε δημοτική αρχή να μπορεί να αποφασίζει εάν θα ενταχθεί στο νέο σχήμα. Απευθυνόμενος στην πολιτική ηγεσία, προειδοποίησε ότι «θα το βρείτε μπροστά σας στο Συμβούλιο Επικρατείας», ενώ επανέλαβε τις αντιρρήσεις του για τη διαδικασία αποτίμησης, επισημαίνοντας πως η αξία της δημοτικής περιουσίας «δεν μπορεί να γίνει από τον φορέα που θα πάρει όλα τα δίκτυα».