Τα σενάρια πρόωρης προσφυγής στις κάλπες διέψευσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, υπογραμμίζοντας ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν κανονικά στο τέλος της τετραετίας.

Ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός έχει επιδείξει «θεσμική προσήλωση» και ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση έχει μπροστά της ακόμη δέκα μήνες εργασίας.

«Προφανώς είναι η τελευταία χρονιά, θα εγκαινιάσουμε έργα που ωριμάζουν, θα ανακοινωθούν υποψήφιοι, θα υπάρχει εκλογική ετοιμότητα. Έχουμε όμως μπροστά μας δέκα μήνες δουλειάς, αυτή είναι η βασική μας αποστολή», σημείωσε.

Όπως πρόσθεσε, η κυβέρνηση θα παρουσιάσει την πρότασή της για την επόμενη ημέρα, ενώ «όλα θα γίνουν κανονικά, όπως πρέπει, στην ώρα τους».

«Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, αυτή είναι η εντολή που έχουμε», τόνισε.

Τι είπε για τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Μεγάλο μέρος της συνέντευξης που έδωσε στο ΕΡΤ news Radio 105,8, αφιερώθηκε στις τελευταίες δικαστικές εξελίξεις που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Θανάσης Κοντογεώργης υποστήριξε ότι οι επίμαχες αποφάσεις ξεκίνησαν επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ενώ κατηγόρησε την τότε κυβερνητική παράταξη ότι σήμερα «σφυρίζει αδιάφορα».

Στον αντίποδα, ανέφερε ότι η Νέα Δημοκρατία ανέλαβε την πολιτική ευθύνη και προχώρησε στη θεσμική αντιμετώπιση του προβλήματος.

«Οι πληρωμές έγιναν, αποκαταστάθηκε η εμπιστοσύνη στον αγροτικό κόσμο και οι πραγματικοί αγρότες πήραν περισσότερα χρήματα από τις προηγούμενες χρονιές», δήλωσε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι προχώρησε η αναδιοργάνωση του συστήματος των αγροτικών επιδοτήσεων, με την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

«Η κυβέρνηση ψήφισε το θεσμικό κομμάτι και έχει και την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», ανέφερε.

«Η Δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της»

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ διαχώρισε την υπόθεση σε δύο σκέλη, το δικαστικό και το πολιτικό.

Για το πρώτο υπογράμμισε ότι «η Δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της», ενώ για το πολιτικό σημείωσε ότι τα κυβερνητικά στελέχη βρίσκονται στην απόλυτη διάθεση των δικαστικών Αρχών.

Υπενθύμισε, επίσης, ότι ο πρωθυπουργός ζήτησε τις παραιτήσεις μελών της κυβέρνησης για λόγους ευθιξίας, επισημαίνοντας ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα έθεσαν τους εαυτούς τους στη διάθεση της Δικαιοσύνης.

Ο Θανάσης Κοντογεώργης υποστήριξε, πάντως, ότι υπήρξε «δυσανάλογη, όπως αποδεικνύεται, ένταση» γύρω από την υπόθεση.

Όπως ανέφερε, τρεις στους τέσσερις από τους περίπου 80 με 85 βουλευτές των οποίων ήρθη η ασυλία για εικαζόμενα πλημμελήματα ή κακουργήματα προέρχονται από την αντιπολίτευση.

«Μίλησε η κυβέρνηση για αντιπολίτευση υποδίκων; Όχι. Όμως, η αντιπολίτευση μίλησε αμέσως για κυβέρνηση υποδίκων», είπε.

Πρόσθεσε ακόμη ότι η κυβέρνηση έχει ζητήσει από τη Δικαιοσύνη και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθούν γρήγορα, καθώς πρόκειται για μια υπόθεση που δημιουργεί εντυπώσεις και επηρεάζει το πολιτικό πεδίο.

«Κανένα θέμα» για τη συμμετοχή τεσσάρων βουλευτών στα ψηφοδέλτια

Αναφερόμενος στους τέσσερις βουλευτές που συνδέονται με την υπόθεση, ο υφυπουργός σημείωσε ότι πρέπει να υπάρχει προσοχή και να γίνεται σεβαστό το τεκμήριο της αθωότητας.

«Προέκυψε για μια υπόθεση 13.500 ευρώ τέσσερις βουλευτές να περάσουν στο επόμενο στάδιο. Χωρίς να λέμε ότι αυτό είναι αμελητέο, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας και μέσα από τη διαδικασία αυτή θα δούμε πώς θα καταλήξει η υπόθεση», δήλωσε.

Παραπέμποντας και στη σχετική τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει κανένα θέμα ως προς τη συμμετοχή τους στα ψηφοδέλτια».

Όπως υποστήριξε, ενώ αρχικά ορισμένοι υπολόγιζαν τη ζημιά σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, πλέον γίνεται λόγος για ποσό μεταξύ 13.000 και 15.000 ευρώ.

Επίθεση στην αντιπολίτευση για «υποκρισία»

Ο Θανάσης Κοντογεώργης κατηγόρησε την αντιπολίτευση για υποκρισία, κάνοντας αναφορά στις υποθέσεις της Θεσσαλονίκης και της Marfin.

Όπως είπε, μόλις προέκυψαν οι συγκεκριμένες υποθέσεις, βουλευτές, στελέχη και δικηγόροι που προέρχονται από τον χώρο της αντιπολίτευσης έσπευσαν να κατηγορήσουν την κυβέρνηση.

«Χωρίς να λέμε ότι δεν υπήρχε θέμα ΟΠΕΚΕΠΕ, υπήρχε και το λύσαμε θεσμικά. Από εκεί και πέρα, η Δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της», επανέλαβε.

Η αναφορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Ερωτηθείς για την κριτική του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο υφυπουργός υπενθύμισε όσα είχαν ειπωθεί κατά την επίσκεψη της Ευρωπαίας εισαγγελέως, Λάουρα Κοβέσι, στην Αθήνα.

«Σε τέτοιες περιπτώσεις ευρύτερου ενδιαφέροντος οφείλουμε να είμαστε γρήγοροι και ταυτόχρονα με επιμέλεια και προσοχή στις έρευνες», ανέφερε.

«Η παράταξη της λογικής και του ορθού λόγου»

Ο υφυπουργός ρωτήθηκε και για την τοποθέτηση του πρωθυπουργού ότι ένας μετριοπαθής κεντρώος μπορεί να κερδίσει τους λαϊκιστές στις εκλογές, εφόσον υλοποιεί τις υποσχέσεις του.

Ο Θανάσης Κοντογεώργης υποστήριξε ότι πίσω από τις πολιτικές προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη δημιουργήθηκε μια ευρύτερη κοινωνική συμμαχία τόσο το 2019 όσο και το 2023.

«Η παράταξη της λογικής, του φιλελευθερισμού, του ορθού λόγου, η αστική παράταξη που περιλαμβάνει ανθρώπους από τον χώρο της Δεξιάς μέχρι και τις παρυφές της δημοκρατικής Αριστεράς, είναι οι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή αποτελούν τον κορμό αυτής της παράταξης», δήλωσε.

Παράλληλα, τόνισε ότι απαιτείται σεβασμός στην παράδοση, στις αρχές και στις αξίες, αλλά και η αναγκαία ανανέωση που πρέπει να υπάρχει στους πολιτικούς οργανισμούς.

«Οι πολιτικές μας απευθύνονται σε όλους τους πολίτες», πρόσθεσε.

Τι ανέφερε για την ακρίβεια

Αναφερόμενος στο μέτωπο της ακρίβειας, ο Θανάσης Κοντογεώργης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση ακολουθεί μια «σταθερή πολιτική» για τη βελτίωση των εισοδημάτων.

Όπως είπε, η προσπάθεια για τη λειτουργία της αγοράς και τη συγκράτηση των τιμών είναι συνεχής και γίνεται σε συνεννόηση με τους εμπλεκόμενους φορείς.

«Στα τρόφιμα έχουμε σημαντικά αποτελέσματα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι υπάρχουν επαφές και με τα διυλιστήρια.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η εξέλιξη των τιμών εξαρτάται και από το διεθνές περιβάλλον.

«Θα πρέπει να μας ευνοήσουν οι διεθνείς παράγοντες», κατέληξε.