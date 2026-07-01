«Η απολύτως καταδικαστέα επίθεση στη Θεσσαλονίκη κατά των οικιών του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σάββα Αναστασιάδη, του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, Ζήση Ιωακείμοβιτς και της υποψήφιας βουλευτού Αφροδίτης Νέστορα, στρέφεται ευθέως κατά της Δημοκρατίας μας», τόνισε, σε ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο «Χ», ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

«Μαζί με τις ευχές μας για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες, εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στα στελέχη της παράταξής μας που έγιναν στόχος της τρομοκρατικής επίθεσης», υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.