Άναψαν τα αίματα στο στούντιο του ΟΝΕ καθώς ο δημοσιογράφος Σταμάτη Ζαχαρός είχε έναν έντονο διαπληκτισμό με τον υποψήφιο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ (Α’ Αθήνας) Γιάννη Σγουρό με αποτέλεσμα ο δεύτερος να αποχωρήσει.

«Ο άνθρωπος ήρθε εδώ για να τσακωθεί» είπε ο δημοσιογράφος και τότε ο Γιάννης Σγουρός επεσήμανε: «Εσύ είσαι προκλητικός και δεν τιμάς το λειτούργημα της δημοσιογραφίας». «Κύριε Σγουρέ, δεν σας επιτρέπω» απάντησε ο δημοσιογράφος.

«Ο κ. Παναγιωτάκης ελπίζω να ακούει την εκπομπή» ανέφερε ο κ. Σγουρός, με τον κ. Ζαχαρό να τον ρωτάει κατόπιν αν τον απειλεί με αυτήν την αναφορά στον ιδιοκτήτη του καναλιού.

Σε ανάρτηση την οποία έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook o δημοσιογράφος ενέταξε τη συμπεριφορά Σγουρού στην πολιτική του «ξέρεις ποιος είμαι εγώ» αναφέροντας ότι συνιστά απειλή, ενώ ζήτησε και την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ για το θέμα.