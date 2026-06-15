Σαφή κριτική στις προτάσεις της αντιπολίτευσης για δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς ,άσκησε ο νέος γραμματέας της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Ο κ. Κυρανάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ, υποστήριξε ότι τέτοιου είδους εξαγγελίες δεν είναι πραγματικά «δωρεάν», καθώς το κόστος τους μεταφέρεται τελικά στους φορολογούμενους ή στους υπόλοιπους επιβάτες, ενώ έθεσε ως βασική προτεραιότητα τη βελτίωση της ποιότητας, της συχνότητας και της αξιοπιστίας των αστικών συγκοινωνιών.

«Δωρεάν στην πολιτική δεν υπάρχει, αφού το κόστος μεταφέρεται είτε στους υπόλοιπους επιβάτες είτε συνολικά στους φορολογούμενους. Αν ένα κόμμα θέλει να δώσει 35 εκατ. ευρώ, να πει από πού θα τα αφαιρέσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος αμφισβήτησε και τη δυνατότητα κοστολόγησης των προτάσεων, σημειώνοντας ότι «δεν μπορεί να γνωρίζει κανείς πόσοι επιβάτες είναι κάτω των 24 ετών», καθώς «το εισιτήριο είναι ανώνυμο». Παράλληλα, επισήμανε ότι οι φοιτητές ήδη πληρώνουν μειωμένο εισιτήριο, λέγοντας πως «η μηνιαία κάρτα κοστίζει 13,5 ευρώ και όχι 80».

Ο γραμματέας της ΝΔ επανέλαβε τη θέση ότι «η κάλπη είναι μία. Χωρίς αυτοδυναμία της ΝΔ, η χώρα δεν θα κυβερνηθεί. Η ΝΔ είναι ανοιχτή σε συνεργασίες αλλά η αντιπολίτευση εμφανίζεται πολυδιασπασμένη», χαρακτηρίζοντάς την «Βαβέλ».