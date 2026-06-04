Πάνω από 500 αιτήσεις έχουν ήδη κατατεθεί στην πρότυπη σχολή οδηγών της ΟΣΥ, μέσω της οποίας προσφέρεται επιδοτούμενη εκπαίδευση για την απόκτηση επαγγελματικού διπλώματος.

Το ενδιαφέρον θεωρείται ιδιαίτερα ενθαρρυντικό από το υπουργείο Μεταφορών, καθώς δείχνει ότι το επάγγελμα του οδηγού λεωφορείου αρχίζει να αποκτά ξανά ελκυστικότητα, όταν συνοδεύεται από σταθερές συνθήκες εργασίας, σύγχρονη εκπαίδευση και σαφή επαγγελματική προοπτική.

Η νέα σχολή δεν λειτουργεί απλώς ως εκπαιδευτική δομή. Αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για την αντιμετώπιση της έλλειψης οδηγών στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας.

Η ΟΣΥ δημιουργεί τη δική της «δεξαμενή» οδηγών

Η ΟΣΥ επιχειρεί πλέον να αλλάξει μοντέλο. Αντί να αναζητά αποκλειστικά έτοιμους επαγγελματίες οδηγούς σε μια αγορά όπου υπάρχουν ήδη σοβαρές ελλείψεις, δημιουργεί τη δική της δεξαμενή ανθρώπινου δυναμικού. Μέσω της πρότυπης σχολής οδηγών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν επιδοτούμενη εκπαίδευση για την απόκτηση επαγγελματικού διπλώματος και ταυτόχρονα να αποκτήσουν προοπτική άμεσης απασχόλησης στις αστικές συγκοινωνίες.

Πρόκειται για ένα μοντέλο που συνδέει οργανωμένα την εκπαίδευση με την εργασία και επιχειρεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της έλλειψης οδηγών στη ρίζα του.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Μεταφορών, καθοριστικό ρόλο στην αύξηση του ενδιαφέροντος έπαιξαν οι παρεμβάσεις στο εργασιακό περιβάλλον των συγκοινωνιών. Η υπογραφή νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας σε ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ, η βελτίωση των αποδοχών και η προσπάθεια αναβάθμισης των συνθηκών εργασίας συνέβαλαν ώστε περισσότεροι υποψήφιοι να βλέπουν τις αστικές συγκοινωνίες ως σταθερή επαγγελματική επιλογή. «Για πρώτη φορά έπειτα από πολλά χρόνια, διαμορφώνεται ένα συνεκτικό πλαίσιο που επιτρέπει στους εργαζόμενους να βλέπουν τις αστικές συγκοινωνίες ως μια σταθερή και ελκυστική επαγγελματική επιλογή», αναφέρουν πηγές του υπουργείου.

Μπόνους 150 ευρώ για τους ενεργούς οδηγούς

Σημαντικό κίνητρο για την προσέλκυση και διατήρηση οδηγών αποτελεί και το μηνιαίο μπόνους των 150 ευρώ.

Το ποσό καταβάλλεται στους ενεργούς οδηγούς λεωφορείων, ανεξαρτήτως του μισθού τους, και εντάσσεται στο συνολικό σχέδιο ενίσχυσης της ΟΣΥ με προσωπικό.

Η παρέμβαση αποσκοπεί στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών του συγκοινωνιακού έργου, ώστε να αυξηθεί η διαθεσιμότητα οδηγών και να βελτιωθούν η συχνότητα και η αξιοπιστία των δρομολογίων.

Το υπουργείο Μεταφορών εκτιμά ότι η μάχη για τις συγκοινωνίες της επόμενης δεκαετίας δεν θα κριθεί μόνο από τον στόλο, αλλά κυρίως από τους ανθρώπους που τον στελεχώνουν.

Στόχος οι 3.000 οδηγοί έως το τέλος του 2026

Η ΟΣΥ αριθμεί σήμερα 2.820 οδηγούς, έναντι περίπου 2.300 που διέθετε πριν από έναν χρόνο.

Ο στόχος είναι έως το τέλος του 2026 ο αριθμός να προσεγγίσει τους 3.000 οδηγούς, που θα είναι το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών.

Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου, η σημασία του αριθμού δεν είναι λογιστική αλλά λειτουργική.

Κάθε νέος οδηγός σημαίνει περισσότερα διαθέσιμα λεωφορεία στον δρόμο, περισσότερα δρομολόγια, μικρότερες αναμονές στις στάσεις και μεγαλύτερη αξιοπιστία για τον επιβάτη.

Η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού θεωρείται προϋπόθεση ώστε τα νέα λεωφορεία που αποκτήθηκαν τα τελευταία χρόνια να αξιοποιηθούν πλήρως.

Έλεγχοι για καταχρηστικές αναρρωτικές άδειες

Παράλληλα με τις προσλήψεις και τη λειτουργία της σχολής οδηγών, το υπουργείο Μεταφορών προχώρησε και σε ελέγχους για φαινόμενα καταχρηστικών αναρρωτικών αδειών.

Οι έλεγχοι αφορούσαν περίπου 700 οδηγούς λεωφορείων που βρίσκονταν εκτός υπηρεσίας για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, σε αρκετές περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι εργαζόμενοι που δήλωναν αδυναμία εργασίας στην ΟΣΥ απασχολούνταν κανονικά σε τουριστικά γραφεία ή άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες.

Η παρέμβαση είχε άμεσο αποτέλεσμα, καθώς περίπου 150 οδηγοί επέστρεψαν ήδη στην ενεργό υπηρεσία, ενισχύοντας τη διαθεσιμότητα προσωπικού. Όπου κρίθηκε απαραίτητο, κινήθηκαν και πειθαρχικές διαδικασίες.

Βελτίωση στις πρότυπες γραμμές

Τα πρώτα αποτελέσματα της ενίσχυσης προσωπικού και της επιχειρησιακής αναδιοργάνωσης φαίνονται ήδη στις πρότυπες λεωφορειακές γραμμές.

Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών, οι 15 πρότυπες γραμμές που εφαρμόστηκαν το προηγούμενο διάστημα καταγράφουν αισθητή βελτίωση στις χρονοαποστάσεις κατά τις ώρες αιχμής σε σχέση με έναν χρόνο πριν.

Το πρόγραμμα επεκτείνεται πλέον σε 20 γραμμές, με στόχο η βελτίωση να αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά και να επηρεάσει μεγαλύτερο μέρος του δικτύου.

Οι 15 πρότυπες γραμμές εξυπηρετούν σχεδόν το 40% των επικυρώσεων του συγκοινωνιακού δικτύου. Σε αυτές, ο μέσος χρόνος αναμονής έχει μειωθεί από τα 20 στα 12 λεπτά, με τελικό στόχο τα 8 λεπτά στην πρωινή αιχμή.

Παραδείγματα: Οι γραμμές 550 και 608

Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα δύο βασικών γραμμών.

Η γραμμή 550, που είχε χρονοαπόσταση περίπου 18 λεπτών, βρίσκεται σήμερα στα 11 λεπτά, με στόχο τα 8.

Αντίστοιχα, η γραμμή 608 έχει ήδη μειωθεί από τα 13 λεπτά στα 8 λεπτά.

Για τους επιβάτες, αυτή η βελτίωση δεν είναι θεωρητική. Μεταφράζεται σε μικρότερη αναμονή στις στάσεις, μεγαλύτερη προβλεψιμότητα και πιο αξιόπιστη καθημερινή μετακίνηση.

Κάμερες και λεωφορειολωρίδες

Στην προσπάθεια αναβάθμισης των λεωφορειακών γραμμών προστίθεται και η προστασία των λεωφορειολωρίδων.

Η εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και η σταδιακή ανάπτυξη συστήματος καμερών για τον έλεγχο της παράνομης στάθμευσης και της παράνομης εισόδου στις αποκλειστικές λωρίδες αναμένεται να βελτιώσουν περαιτέρω την ταχύτητα και τη συνέπεια των δρομολογίων.

Η λογική του υπουργείου είναι ότι η ενίσχυση του στόλου, η αύξηση των οδηγών και η προστασία της κυκλοφορίας των λεωφορείων πρέπει να λειτουργούν ως ενιαίο σχέδιο.

Η έλλειψη οδηγών είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα

Το πρόβλημα της έλλειψης οδηγών δεν αφορά μόνο την Αθήνα. Σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, η έλλειψη προσωπικού έχει εξελιχθεί σε βασικό παράγοντα περιορισμού δρομολογίων και υποβάθμισης των υπηρεσιών δημόσιας μεταφοράς. Η Αθήνα αντιμετώπισε για χρόνια αντίστοιχη πίεση. Εκατοντάδες οδηγοί αποχώρησαν από την ΟΣΥ λόγω συνταξιοδοτήσεων ή άλλων λόγων, δημιουργώντας διαρκές κενό στο καθημερινό συγκοινωνιακό έργο. Το αποτέλεσμα ήταν να υπάρχουν οχήματα και ανάγκες, αλλά όχι πάντα αρκετοί οδηγοί για να εκτελεστούν τα δρομολόγια με την απαιτούμενη συχνότητα.

Για την κυβέρνηση και το υπουργείο Μεταφορών, η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας περνά μέσα από δύο παράλληλες κινήσεις: νέο στόλο και περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό. Η πρότυπη σχολή οδηγών της ΟΣΥ, το μπόνους των 150 ευρώ, οι νέες συλλογικές συμβάσεις, οι έλεγχοι στις καταχρηστικές άδειες και η επέκταση των πρότυπων γραμμών συνθέτουν ένα σχέδιο με πρακτικό στόχο: περισσότερα λεωφορεία στον δρόμο και μικρότερες αναμονές για τους επιβάτες.

Το ενδιαφέρον των άνω των 500 αιτήσεων δείχνει ότι η σχολή οδηγών μπορεί να εξελιχθεί σε βασικό εργαλείο για την κάλυψη των κενών. Αν ο στόχος των 3.000 οδηγών επιτευχθεί έως το τέλος του 2026, τότε οι επενδύσεις των τελευταίων ετών στις αστικές συγκοινωνίες θα μπορούν να μετατραπούν πιο καθαρά σε καθημερινό όφελος για εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες.

Το μεγάλο στοίχημα είναι πλέον η συνέπεια: να μη μείνει η ενίσχυση προσωπικού στα χαρτιά, αλλά να φανεί στα δρομολόγια, στις στάσεις και στην πραγματική εμπειρία των επιβατών.