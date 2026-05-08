«H προστασία των παιδιών από τον ψηφιακό εθισμό είναι ταυτόχρονα υπόθεση της οικογένειας και ευθύνη της Πολιτείας, καθώς οι γονείς δεν μπορούν να μένουν μόνοι απέναντι σε ένα περιβάλλον που συχνά είναι σχεδιασμένο για να κρατά την προσοχή των παιδιών», τόνισε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας σε χθεσινή εκδήλωση στις Σέρρες, με θέμα «Σύγχρονη Κοινωνία και Εθισμός. Νέες Μορφές».

Η Δόμνα Μιχαηλίδου τόνισε ότι ο ψηφιακός κόσμος είναι πλέον μέρος της ζωής των παιδιών και ότι η απάντηση δεν μπορεί να είναι η δαιμονοποίηση της τεχνολογίας. Όπως σημείωσε, το κρίσιμο δεν είναι μόνο πόσο χρόνο περνά ένα παιδί μπροστά σε μια οθόνη, αλλά τι βλέπει, γιατί το βλέπει και πώς αυτό επηρεάζει την καθημερινότητά του.

«Ο ψηφιακός κόσμος είναι πια μια δεύτερη πραγματικότητα για τα παιδιά μας. Το πρόβλημα δεν είναι η τεχνολογία από μόνη της. Το πρόβλημα αρχίζει όταν η οθόνη αντικαθιστά τον ύπνο, το παιχνίδι, τη φυσική επαφή, τη δημιουργία και την κοινωνική ζωή. Η τεχνολογία πρέπει να είναι εργαλείο, όχι ανάγκη που εγκλωβίζει», ανέφερε η υπουργός.

Νωρίτερα, στο πλαίσιο της επίσκεψής της στις Σέρρες, η Δόμνα Μιχαηλίδου επισκέφθηκε το Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Σερρών, όπου συναντήθηκε με τον υπεύθυνο του ΚΚΠΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Αθανάσιο Μασλαρινό, και το προσωπικό της δομής.

Στη συνέχεια, η υπουργός επισκέφθηκε την Κωστοπούλειο Στέγη, Μονάδα Χρονίων Παθήσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπου ενημερώθηκε για το έργο της δομής και τη φροντίδα που παρέχεται σε ηλικιωμένους και χρονίως πάσχοντες. Η Δόμνα Μιχαηλίδου υπογράμμισε -σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ- ότι τέτοιες δομές αποτελούν κρίσιμους πυλώνες κοινωνικής φροντίδας, καθώς στηρίζουν καθημερινά ανθρώπους που χρειάζονται προστασία, αξιοπρέπεια και σταθερή μέριμνα.