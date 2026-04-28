«Η Βασιλίσσης Όλγας είναι πλέον ένας από τους ομορφότερους δρόμους της Αθήνας και είμαστε πάρα πολύ υπερήφανοι. Τόσα χρόνια μίλησαν πολλοί. Τώρα πια μιλάει το έργο», δήλωσε ο επικεφαλής της παράταξης Αθήνα Ψηλά, Κώστας Μπακογιάννης, με αφορμή την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βασιλίσσης Όλγας.

«Μερικές μόνο οφειλόμενες ευχαριστίες και συγχαρητήρια:

Στα λαμπρά μυαλά της Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χωρών (ΕΑΧΑ) που εμπνεύστηκαν πριν από δεκαετίες το έργο και ιδιαίτερα στον αρχιτέκτονα κύριο Γιώργο Προβελέγγιο και την ομάδα του.

Στην Ανάπλαση ΑΕ, τον διευθύνοντα σύμβουλο Χρόνη Ακριτίδη και τους συνεργάτες του, που το υλοποίησαν.

Στην Κυβέρνηση που το στήριξε και το χρηματοδότησε, ιδιαίτερα στην Υπουργό Πολιτισμού, κυρία Λίνα Μενδώνη που το αγκάλιασε.

Σε όλα τα μέλη του προηγούμενου δημοτικού και κοινοτικού συμβουλίου που το πίστεψαν και επέμειναν, όχι μόνο στη παράταξη μας “Αθήνα Ψηλά”, αλλά και στις παρατάξεις “Αθήνα είσαι Εσύ” του Παύλου Γερουλάνου, “Αθήνα το σπίτι μας” του Βασίλη Καπερνάρου και “Αθήνα και πάλι Αθήνα” του Γιώργου Βουλγαράκη.

Στους συνεργάτες μου, αιρετούς και υπηρεσιακούς, που δούλεψαν τόσο σκληρά. Ασφαλώς σε όλες και όλους εσάς για την υπομονή σας.

Και κάτι προσωπικό: η πολιτική έχει νόημα μόνο αν αφήνει ένα αποτύπωμα. Τότε ξέρεις ότι ο δρόμος που περπατάς έχει αξία», συμπλήρωσε ο ίδιος.