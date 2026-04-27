Ο Κώστας Τσουκαλάς ευχαρίστησε τα μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ για την τιμή που του «έκαναν να με εκλέξουν πρώτο στο Πολιτικό Συμβούλιο», όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ συνεχάρη τον Γιάννη Βαρδακαστάνη για την εκλογή του στη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, σημειώνοντας πως πρόκειται για «έναν άνθρωπο με τεράστια κοινωνική προσφορά, έναν μαχητή της πολιτικής αλλά, κυρίως, έναν ακούραστο μαχητή της ζωής… Στο πρόσωπό του τιμούμε τον συμπολίτη μας με αναπηρία, αλλά κυρίως στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Ότι ο στόχος μας ως σοσιαλιστές είναι ένα σύγχρονο, καθολικό κοινωνικό κράτος, και γι’ αυτό θα αγωνιστούμε ως αυριανή κυβέρνηση. Ότι είμαστε η παράταξη στην οποία μπορούν να ακουμπήσουν οι δημιουργικές κοινωνικές δυνάμεις που διεκδικούν μια καλύτερη ζωή. Ότι απέναντι σε μια κυβέρνηση των λίγων και ευνοημένων, αντιπαρατάσσουμε τη μεγάλη κοινωνική συμμαχία των πολλών και αγνοημένων».

«Το ΠΑΣΟΚ είναι το κίνημα των απλών ανθρώπων που μοχθούν καθημερινά για ένα καλύτερο αύριο. Ο Ανδρέας Παπανδρέου το ίδρυσε για να αποτελέσει τον προοδευτικό πρωταγωνιστή της ελληνικής πολιτικής ζωής και τον καταλύτη των μεγάλων κοινωνικών αλλαγών υπέρ της πλειοψηφίας.

Σήμερα, με τον Νίκο Ανδρουλάκη, είμαστε έτοιμοι για τη μεγάλη ανατροπή, τη νίκη και τη νέα πορεία της χώρας», συμπλήρωσε ο κ. Τσουκαλάς.