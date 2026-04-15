Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης, εκπροσωπώντας το κόμμα του συμμετείχε στην κοινοβουλευτική αποστολή της Βουλής των Ελλήνων στην Πολωνία, στο πλαίσιο του 38ου March of the Living για την Ημέρα Μνήμης του Εβραϊκού Ολοκαυτώματος.

Σε έναν τόπο με παγκόσμιο συμβολισμό, ο Παύλος Χρηστίδης συμμετείχε στην «Πορεία των Ζωντανών», σε μια αποστολή ιστορικής ευθύνης, τιμώντας τη μνήμη των θυμάτων και αναδεικνύοντας τη διαρκή σημασία της συλλογικής εγρήγορσης απέναντι στον ρατσισμό και τον αντισημιτισμό.

Κατά την επίσκεψή του στα στρατόπεδα συγκέντρωσης Άουσβιτς-Μπιρκενάου, δήλωσε:

«Στεκόμαστε σε έναν τόπο όπου η ιστορία μιλά με τη δύναμη της σιωπής.

Κάθε άνθρωπος πρέπει να επισκεφτεί έστω μια φορά το Άουσβιτς, για να δει από κοντά τι μπορεί να προκαλέσει το ρατσιστικό μίσος.

Εδώ αποτυπώνονται ο πόνος, η απώλεια και η βίαιη θανάτωση 6 εκατομμυρίων Εβραίων, ανάμεσά τους και χιλιάδων Ελλήνων.

Η μνήμη εκείνης της τραγωδίας αποτελεί ευθύνη. Μας καλεί να υπερασπιζόμαστε καθημερινά την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τη δημοκρατία, την ειρήνη και την ανεκτικότητα.

Για το ΠΑΣΟΚ, η υπεράσπιση της ειρήνης, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της δημοκρατίας και της ανεκτικότητας αποτελεί διαρκή πολιτική επιλογή. Η ιστορική εμπειρία του Ολοκαυτώματος λειτουργεί ως σταθερή υπενθύμιση των ορίων που καμία κοινωνία δεν επιτρέπεται να υπερβεί.

Η τραγωδία αυτή παραμένει μια διαρκής προειδοποίηση για τις συνέπειες του μίσους και του φανατισμού.

Απαντάμε με στάση ζωής και πολιτική πράξη και ενισχύουμε τη μνήμη, θωρακίζουμε τους θεσμούς, απομονώνουμε κάθε μορφή ρατσισμού και αντισημιτισμού.

Τιμούμε τα θύματα με σεβασμό και μετατρέπουμε το “ποτέ ξανά” σε καθημερινή δέσμευση και πράξη».