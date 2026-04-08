Συρεγγέλα: Η αντιπολίτευση ούτε ψήφισε τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ούτε είχε εναλλακτική πρόταση

Η βουλευτής της ΝΔ Μαρία Συρεγγέλα, μιλώντας σήμερα στο Mega, καυτηρίασε τη στάση της αντιπολίτευσης, τονίζοντας πως, παρά τις καταγγελίες για διαφθορά, δεν στήριξαν τη μεταφορά του οργανισμού στην ΑΑΔΕ. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη σεβασμού του τεκμηρίου αθωότητας απέναντι στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες. \n\n«Όταν προτείναμε τη μεταφορά του Οργανισμού στην ΑΑΔΕ, ώστε μέσω των ψηφιακών εργαλείων να υπάρχει απόλυτος έλεγχος, η αντιπολίτευση δεν το ψήφισε, ενώ ταυτόχρονα δεν παρουσίασε καμία εναλλακτική πρόταση επί της ουσίας», σημείωσε, κάνοντας λόγο για μια πάγια τακτική του “όχι σε όλα”.\n\nΑναφερόμενη στις δικογραφίες που αφορούν τον Οργανισμό, η βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών υπογράμμισε την ανάγκη να γίνει σεβαστό το τεκμήριο της αθωότητας. Τόνισε ότι η άρση ασυλίας δεν ισοδυναμεί με καταδίκη, αλλά αποτελεί τη νόμιμη οδό για να μπορέσουν οι εμπλεκόμενοι να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους στη Δικαιοσύνη.\n\n«Είναι απαράδεκτο να μιλούν από την αντιπολίτευση για “συμμορίες”, ειδικά όταν υπάρχουν περιπτώσεις καταδικασμένων που παραμένουν στις τάξεις των κομμάτων τους», δήλωσε η κ. Συρεγγέλα. Διευκρίνισε, επίσης, ότι η επικοινωνία πολιτών με βουλευτές για νόμιμα αιτήματα και η αναζήτηση πληροφοριών από τα υπουργεία στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου είναι μέρος του θεσμικού τους ρόλου και δεν πρέπει να συγχέεται με παράνομες δραστηριότητες.\n\nΤέλος υπενθύμισε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θεσμοθετήθηκε το 2020 με την πλήρη στήριξη της παρούσας κυβέρνησης. Υπογράμμισε δε ότι το αποδεικτικό υλικό στο οποίο στηρίζονται οι έρευνες προέρχεται από νόμιμες ενέργειες των διωκτικών αρχών, οι οποίες λειτουργούν χωρίς καμία κυβερνητική παρέμβαση, με στόχο τη διαφάνεια και την απόδοση δικαιοσύνης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.