Με αφορμή την αναφορά του ονόματός του στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο βουλευτής ΝΔ Ηρακλείου Μάξιμος Σενετάκης δηλώνει τα εξής:

“Ήρθε, φαίνεται, και για μένα η ώρα, πρώτη φορά στην πολιτική πορεία μου, να απολογούμαι για υπόθεση που εμπίπτει στη βουλευτική μου δραστηριότητα.

Νιώθω ανακούφιση που, μετά από μια μακρά περίοδο ιδιότυπης πολιτικής ομηρίας, λόγω φημών και διαρροών περί εμπλοκής του ονόματός μου στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μου δίνεται η δυνατότητα να υπερασπιστώ τον εαυτό μου.

Όπως κάθε Έλληνας πολίτης, θα ασκήσω το δικαίωμά μου να αποδείξω την αθωότητά μου στην ελληνική Δικαιοσύνη, την οποία εμπιστεύομαι για να επιβεβαιώσει ότι ουδέποτε προέβην σε οιαδήποτε αξιόποινη πράξη, ούτε παρακίνησα τον οποιονδήποτε να την τελέσει.

Κατηγορούμαι γιατί έθεσα υπόψη της Διοίκησης του Οργανισμού αίτημα παραγωγού αξίας περίπου 2.500€, προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα τεχνικής λύσης στο πρόβλημά του. Ούτε υπέδειξα τη λύση, ούτε την γνώριζα – πόσο μάλλον να τελέσω κάτι παράνομο.

Για κανέναν λόγο και σε κανέναν, δεν θα επιτρέψω να καταστώ θύμα πολιτικής ανθρωποφαγίας. Και θα αγωνιστώ απέναντι σε κάθε προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης μιας γνωστής, διαχρονικής και διακομματικής παθογένειας του ελληνικού Κράτους, την οποία μόνο η κυβέρνηση της ΝΔ τόλμησε να θεραπεύσει.”