Αντιπαράθεση για τη ρύθμιση που προβλέπει τη μη ανανέωση άδειας ενός οδηγού ταξί εάν έχει καταδικαστεί για ξυλοδαρμό σημειώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, μεταξύ του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, και του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου για τον «Εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των Μεταφορών».

«Το αδίκημα το οποίο σήμερα προσθέτουμε, σε αυτά που ήδη προβλέπονται για ανάκληση άδειας κυκλοφορίας ΕΔΧ, είναι αυτό του ξυλοδαρμού: της βαριάς σωματικής βλάβης και της ελαφριάς σωματικής βλάβης», είπε ο κ. Κυρανάκης. Σημείωσε επίσης ότι την «υποχρεωτικότητα πιστοποιητικού δικαστικής χρήσης» που περιλαμβάνει τέτοια αδικήματα, σε νόμο του 2020, η Ελληνική Λύση δεν την είχε καταψηφίσει.

«Δηλαδή, αν πάνε οι άνθρωποι αυτοί και τους δείρουν αστυνομικοί και αμυνθούν, χάνουν το ταξί τους;», αναρωτήθηκε ο κ. Βελόπουλος, με τον κ. Κυρανάκη να σχολιάζει: «Σήμερα αποκαλυφθήκατε για τον φίλο σας, τον κύριο Λυμπερόπουλο. Είπατε, ας δείρουν έναν αστυνομικό αρκεί να ξαναπάρουν την άδεια ταξί. […] Να τον χαίρονται οι αστυνομικοί του (προέδρου της Ελληνικής Λύσης) οι οποίοι οδηγούν το Range Rover», είπε ο κ. Κυρανάκης.

Αντιδρώντας, ο κ. Βελόπουλος ανέφερε: «Δεν είπα ποτέ εγώ να δείρει ταξιτζής αστυνομικό. Είστε ένας κοινός συκοφάντης και ψεύτης. Δεύτερον, σε οποιαδήποτε αντιδικία και ξυλοδαρμό με έναν πολίτη μπορεί να υποστεί το ίδιο ταξιτζής. Αυτό λέω εγώ».

Σε παρέμβασή του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Ν. Παππάς, σχολίασε ότι δεν είναι δυνατό να προσπαθούμε να πείσουμε τον ελληνικό λαό ότι οι οδηγοί ταξί είναι εγκληματίες και ρέπουν προς την παραβατικότητα. Το ζήτημα είναι ότι ένας ολόκληρος κλάδος υποχρεώνεται πρακτικά στον αφανισμό διά της υποχρεωτικής ηλεκτροκίνησης, την ώρα που δεν υπάρχει καμία υποδομή στη χώρα, υπογράμμισε ο κ. Παππάς, αναγγέλλοντας ότι το κόμμα του θα καταθέσει αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας επί των άρθρων 41, 52 και 67 που αφορούν στην ανάκληση άδειας κυκλοφορίας ΕΔΧ και στην ηλεκτροκίνηση των ταξί.