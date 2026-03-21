Το πρόγραμμα δράσεων της κυβέρνησης για την υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής και ο κομβικός ρόλος του κατασκευαστικού κλάδου και των μηχανημάτων έργων στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας βρέθηκαν στο επίκεντρο του χαιρετισμού του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστου Δήμα, στα εγκαίνια της 3ης Διεθνούς Έκθεσης ERGO.TEC.

«Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σχεδιάζει και υλοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα δράσεων στον κατασκευαστικό τομέα της χώρας. Για τον σκοπό αυτό, στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αξιοποιούμε εθνικούς, ευρωπαϊκούς και ιδιωτικούς πόρους, όπως το Τομεακό μας Πρόγραμμα, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ιδιωτικά κεφάλαια μέσω ΣΔΙΤ», ανέφερε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Σημείωσε ότι για το 2026 έχουν προγραμματιστεί πόροι ύψους 2,36 δισ. ευρώ για έργα σε όλη τη χώρα, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων, όπως οδικά, συγκοινωνιακά, σιδηροδρομικά, αντιπλημμυρικά, αρδευτικά και κτιριακά έργα σε τομείς όπως η υγεία, η παιδεία και η δικαιοσύνη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Χρίστος Δήμας σε εμβληματικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος Ε65, ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης, το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, οι επεκτάσεις του Μετρό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η Υπερυψωμένη Λεωφόρος Ταχείας Κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη, καθώς και η αποκατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου.

Παράλληλα, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών δήλωσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι η συμβολή των επαγγελματιών του κλάδου και η αξιοποίηση των μηχανημάτων έργων είναι καθοριστικής σημασίας για την έγκαιρη, ασφαλή και ποιοτική ολοκλήρωση των έργων.

Κλείνοντας, ο Χρίστος Δήμας σημείωσε: «Επιδιώκουμε ως πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών την απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τα μηχανήματα έργων στη χώρα μας, δίνοντας σημαντικές δυνατότητες στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τεχνικό κλάδο. Για τον σκοπό αυτό, προβαίνουμε στην άμεση αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου που αφορά στην έγκριση τύπου μηχανημάτων έργων, καθώς και στην έκδοση του απαραίτητου κανονιστικού πλαισίου που αφορά στον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανημάτων έργων, εν όψει της εφαρμογής του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2025/14».