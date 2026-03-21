Σε δυο κατευθύνσεις κινείται η κυβέρνηση λίγα 24ωρα μετά την σύνοδο κορυφής και με τον πόλεμο να μαίνεται στη Μέση Ανατολή χωρίς να γνωρίζει κανείς πότε θα ολοκληρωθεί.

Από τη μια προσπαθεί να κινητοποιήσει την Ευρώπη έτσι ώστε να παρέχει δημοσιονομική ευελιξία το συντομότερο δυνατόν στις χώρες μέλη έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τις οικονομικές συνέπειες.

Άλλωστε, υπήρξε μία διατύπωση στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που ανοίγει την πόρτα για περισσότερη ευελιξία στη λήψη μέτρων, εθνικών αλλά και ευρωπαϊκών, για την αντιμετώπιση αυτής της έκτακτης κρίσης.

Ταυτόχρονα, παρά τις πιέσεις που δέχεται στο εσωτερικό για λήψη μέτρων ακόμα και αύριο, το Μέγαρο Μαξίμου απαντά ότι σταθμίζει τις εξελίξεις και θα αποφασίσει ποια από τα μέτρα που έχει στην φαρέτρα του θα εφαρμόσει.

Σύμφωνα με όσα έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα μέτρα που θα ανακοινωθούν θα είναι για όσο διαρκέσει η αναταραχή και κυρίως θα είναι στοχευμένα με έμφαση στους πιο ευάλωτους.

Οι πόροι της χώρας δεν είναι ατελείωτοι και γνώμονας είναι πάντα ότι όσα ληφθούν θα κινούνται στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας.

Fuel pass αλλά και στήριξη για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες

Ήδη, στα σενάρια που υπάρχουν σύμφωνα με πληροφορίες εντάσσεται το fuel pass αλλά και στήριξη για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες.

Το ποσό που υπάρχει διαθέσιμο αυτή τη στιγμή είναι 2 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ αν τελικά η ΕΕ καταλήξει στην παροχή δημοσιονομικής ευελιξίας μέσω της ενεργοποίησης της ρήτρας διαφυγής δεν αποκλείεται να χρησιμοποιηθούν κονδύλια από το πρωτογενές πλεόνασμα που έχει υπολογιστεί για την τρέχουσα χρονιά έτσι ώστε να στηριχθούν σε αυτή την ενεργειακή καταιγίδα, νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ήδη πάντως έχουν γίνει παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας.

Με το μέτρο του πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στα καύσιμα – στο diesel και στη βενζίνη 95 οκτανίων – καθώς και στα τρόφιμα και στα βασικά είδη διαβίωσης επιχειρείται η προστασία της κοινωνίας από ακραία φαινόμενα υπερβολικής κερδοσκοπίας.

Το diesel

Ειδικότερα για το diesel, πρόκειται για ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα. Τα μέσα μεταφοράς προϊόντων βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε αυτό, καθώς περίπου το 55% των φορτηγών, χρησιμοποιεί diesel. Επομένως, η αύξηση της τιμής του επηρεάζει άμεσα το κόστος μεταφοράς και κατ’ επέκταση τις τιμές των προϊόντων.

Υπενθυμίζεται ότι σε συνάντηση του Υπουργείου Ανάπτυξης με τους εκπροσώπους των βενζινοπωλών, επιτεύχθηκε συμφωνία και αποφασίστηκε να δοθεί επιδότηση 3.000 ευρώ στα πρατήρια για την εγκατάσταση συστημάτων εισροών – εκροών, καθώς πρόκειται για υποχρέωση με σημαντικό κόστος. Με αυτόν τον τρόπο, η πολιτεία στηρίζει έναν κλάδο που επιβαρύνεται από τα μέτρα.

Επίσης, το μέτρο του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους είναι προσωρινό, με ημερομηνία λήξης την 30η Ιουνίου, ενώ την ευθύνη για τους ελέγχους την έχει η Ανεξάρτητη Αρχή και το βάρος πρέπει να πέσει σε πρατήρια με μεγάλες καταναλώσεις. Μέχρι τώρα όμως, οι παραβάσεις είναι ελάχιστες και όπου υπήρξαν, επιβλήθηκαν τα ανάλογα πρόστιμα, τα οποία πάντως μπορούν να φτάσουν μέχρι τα 5 εκατ. ευρώ.