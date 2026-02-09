«Τα «γαλάζια παπαγαλάκια» επιχειρούν σε συγχορδία τις τελευταίες ημέρες να πλήξουν και να απαξιώσουν το ΠΑΣΟΚ σχετικά με την υπόθεση διασπάθισης εθνικών και κοινοτικών κονδυλίων επιμόρφωσης, που ερευνά πλέον η οικονομική εισαγγελία. Ο στόχος προφανής: να το φορτώσουν επικοινωνιακά στο ΠΑΣΟΚ για να κρύψουν τα κυβερνητικά φαινόμενα διαφθοράς που αποκαλύπτει αυτή η υπόθεση», ανέφερε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σε ανακοίνωσή του επισημαίνοντας ότι «δεν ασκεί εξουσία, ούτε βάζει υπογραφές για τη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων και εθνικών πόρων».

Κάλεσε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να δώσει, όπως οφείλει, πειστικές απαντήσεις:

-για τις δηλώσεις της εκλεκτής τους, πρώην γενικής γραμματέως Α. Στρατινάκη πως την αποκλειστική αρμοδιότητα για τις τελικές αποφάσεις και την υπογραφή των σχετικών πράξεων είχαν οι εκάστοτε Υπουργοί Εργασίας,κ αλλά και

-για όσα διαβάζουμε στην ιστοσελίδα powergame.gr σχετικά με εγκρίσεις έργων σε σύνθετα σχήματα, περιορισμένο ανταγωνισμό, ισχυρή παρουσία ενδιάμεσων φορέων και παράκαμψη του ελέγχου, μέσω δύο διαδοχικών νομοθετικών παρεμβάσεων υπουργών της Νέας Δημοκρατίας.

«Το ΠΑΣΟΚ έπραξε ακαριαία αυτό που όφειλε αναστέλλοντας την κομματική ιδιότητα του Προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου μέχρι τη διαλεύκανση πλήρως της υπόθεσης. Για το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχουν δισταγμοί, ούτε θα ανεχθεί το «τσουβάλιασμα». Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει απαντήσεις», καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, σύμφωνα με το ΑΠΕ