Επίσημη αναφορά για «αντιδεοντολογική, ανάρμοστη, συκοφαντική και υβριστική συμπεριφορά» κατέθεσε κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και αντιπρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Μαρία Συρεγγέλα. Η αναφορά μάλιστα βρίσκεται ήδη στα χέρια του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά στο έγγραφο: ««Η βουλευτής, κα Ζωή Κωνσταντοπούλου, έχει επανειλημμένως επιδείξει αντιδεοντολογική, ανάρμοστη, συκοφαντική και υβριστική συμπεριφορά εναντίον μου, χωρίς ουδέποτε να έχει ανακαλέσει τα λεγόμενά της, μολονότι της έχει ζητηθεί». Περιλαμβάνει μάλιστα και συγκεκριμένα αποσπάσματα από τα όσα έχουν ειπωθεί στις συνεδριάσεις της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και στην αίθουσα της Ολομέλειας.

Όπως τονίζει η κ. Συρεγγέλα, η συμπεριφορά της κ. Κωνσταντοπούλου δεν περιορίζεται μόνο σε πολιτική αντιπαράθεση, αλλά υπερβαίνει «τα όρια της κοινοβουλευτικής ευπρέπειας». Σημειώνει: «Η συμπεριφορά, που επιδεικνύει προς το πρόσωπό μου αλλά και στο σύνολο των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, τους τελευταίους δύο μήνες, δεν συνάδει με τους κανόνες συμπεριφοράς των Βουλευτών τόσο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όσο και κατά την εν γένει παρουσία τους στην κοινωνία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Δεοντολογίας των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, καθώς και στον Κανονισμό της Βουλής των Ελλήνων». Θυμίζουμε ότι η βουλευτής της πλειοψηφίας έχει ήδη καταθέσει και αγωγή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για προσβολή της προσωπικότητάς της.