Αγωγή εις βάρος της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, για προσβολή της προσωπικότητας κατέθεσε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και αντιπρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Μαρία Συρεγγέλα.

Όπως αναφέρει η βουλευτής της πλειοψηφίας, η προσφυγή στη Δικαιοσύνη αποτέλεσε μονόδρομο, καθώς η πολιτική αρχηγός επιμένει να τη συνδέει με την Καλλιόπη Σεμερτζίδου, η οποία ερευνάται για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι είναι συνεργάτιδά της. Η κ. Συρεγγέλα σημειώνει ότι έχει διαψεύσει επανειλημμένως τον συγκεκριμένο ισχυρισμό, αλλά η κ. Κωνσταντοπούλου επιμένει αμετακίνητη στη θέση της.

Παράλληλα, η κ. Συρεγγέλα καταγγέλλει ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έχει χρησιμοποιήσει εις βάρος της επιτιμητικούς χαρακτηρισμούς, αναφέροντας πως έχει σχέση με κακοποιά στοιχεία. Στην ίδια δήλωση, η βουλευτής επισημαίνει πως είναι θεμιτή και επιθυμητή η πολιτική διαφωνία, υπό την προϋπόθεση όμως ότι αυτή διεξάγεται με όρους πολιτικής ευπρέπειας. Τέλος, γνωστοποιεί ότι, σε περίπτωση που επιδικαστεί αποζημίωση, το χρηματικό ποσό που θα λάβει από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας θα διατεθεί για κοινωφελείς σκοπούς.