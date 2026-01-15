Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στην κοινή συνεδρίαση Κοινοβουλευτικής Ομάδας και Πολιτικής Γραμματείας, εξαπέλυσε σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση, την οποία χαρακτήρισε «διεφθαρμένη, αποτυχημένη και ανεπαρκή» και πρόσθεσε: «είναι απονομιμοποιημένη και επικίνδυνη για τα λαϊκά και εθνικά συμφέροντα και πρέπει να φύγει το συντομότερο δυνατόν».

Ο Σωκράτης Φάμελλος απάντησε, δίχως να το κατονομάσει, στο εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού και υπογράμμισε ότι απαιτείται σύγκλιση και συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων για τη διαμόρφωση εναλλακτικής κυβερνητικής λύσης, στην οποία είναι σημαντικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα.

Απαντώντας στο επιχείρημα περί πολιτικής σταθερότητας υποστήριξε: «Δεν είναι η χώρα σε σταθερότητα με τον κ. Μητσοτάκη. Τα μόνα που είναι σταθερά είναι η διαπλοκή, τα σκάνδαλα, η κλεψιά και η αδικία. Η ασφάλεια των πολιτών και η ελπίδα της χώρας είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένες με το αίτημα των εκλογών και την παραίτηση της κυβέρνησης. Να φύγουν να γλυτώσουμε λέει ο λαός».

Αναγκαιότητα οι εκλογές

Ο Σωκράτης Φάμελλος υπογράμμισε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει θέσει με κάθετο τρόπο το αίτημα των εκλογών ως βασική κοινωνική και οικονομική αναγκαιότητα», και τοποθετήθηκε απέναντι στο εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού, δίχως να την κατονομάσει: «Ο κατακερματισμός του προοδευτικού χώρου είναι επιλογή που ευνοεί το σημερινό καθεστώς εξουσίας. Η απάντηση στη ΝΔ και στον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν πρέπει να είναι αντιπολιτική. Ούτε μπορούν να γίνουν αποδεκτές εκτιμήσεις ότι κυβέρνηση και αντιπολίτευση έχουν τις ίδιες ευθύνες. Η ανάγνωση ότι όλοι είμαστε το ίδιο, ότι δεν υπάρχουν ιδεολογίες οδηγεί στη διαιώνιση των προβλημάτων της κοινωνίας και της κοινωνικής αδικίας. Δεν είναι το ίδιο τα καρτέλ και οι εργαζόμενοι. Δεν είναι ίδιες οι ευθύνες της ΝΔ που χρεοκόπησε τη χώρα και τώρα βάζει πλάτη στην αισχροκέρδεια και του ΣΥΡΙΖΑ που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Δεν είναι ίδιες οι ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη με τις υποκλοπές, το έγκλημα των Τεμπών, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με την πιο τίμια κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Δεν είναι ίδιες οι πολιτικές της Δεξιάς της κοινωνικής αδικίας και του μεγάλου κεφαλαίου με τις πολιτικές της προοδευτικής παράταξης της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αυτές οι λογικές το μόνο που πετυχαίνουν είναι να εκτονώνουν τη δικαιολογημένη οργή της κοινωνίας αλλά την ίδια ώρα να κρύβουν κάτω από το χαλί τις ανισότητες και τις αδικίες και στο τέλος να συντηρείται το στάτους κβο».

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Φάμελλος άφησε αιχμές και για τις προοδευτικές δυνάμεις που αρνούνται τη συνεργασία: «Σε αυτό το περιβάλλον ο προοδευτικός χώρος δεν έχει την πολυτέλεια να επιμένει σε επιμέρους διαφωνίες, εγωισμούς, σε διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος ή να εφευρίσκονται νέες διαχωριστικές γραμμές σήμερα».