Σφοδρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου «Ιθάκη» του πρώην πρωθυπουργού.

«Ο εκδοτικός οίκος έχει τον ειδικό στο ξεπούλημα, τον Τσίπρα», τόνισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, συμπληρώνοντας ότι «η αγοραία συμπεριφορά, να συνδιαλέγεται με τον Γεωργιάδη ένα πρόσωπο που είναι φασίστας, Γκέμπελς, αρνητής του ολοκαυτώματος και του εγκλήματος των Τεμπών και ακραίος σεξιστής, τα δείχνει όλα, δείχνει ποια είναι η βαρύτητα και ποιες οι ευθύνες».

Στη συνέχεια, απαντώντας στον χαρακτηρισμό του «νάρκισσου» που της αποδίδεται, είπε πως «αυτή η προσπάθεια της γελοιοποίησης δείχνει έναν άνθρωπο που προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό του και να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Δείχνει το πολύ χαμηλό επίπεδό του».

«Η ποιότητα της σκέψης και η ανάλυση των βαθύτερων δεύτερων, τρίτων σκέψεων δείχνουν ένα πρόσωπο χαμηλού φυράματος, εντελώς αντίθετου με τον μύθο γύρω του που έχει φτιαχτεί», πρόσθεσε η ίδια για τον πρώην πρωθυπουργό.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της στο Kontra Channel, το βράδυ της Τρίτης, είπε πως «ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή κάνει πάρτι, αναρωτιέμαι, μάλιστα, αν του έδωσε λεφτά για αυτό. Πρώτον ο άνθρωπος αυτός είναι παραδόπιστος, κράτησε την έδρα για 2-3 χρόνια για να γράψει βιβλίο με τα χρήματα του ελληνικού λαού και την άφησε για να πουλήσει το βιβλίο».

Παρόλα αυτά η κ. Κωνσταντοπούλου είπε για τον Αλέξη Τσίπρα «μακάρι να επιστρέψει για να αναλάβει τις ευθύνες του» αν και του καταλόγισε ότι “με αυτό που κάνει τορπιλίζει μια συνεννόηση αντιπολιτευτική σε ένα πεδίο που ήταν επιβεβλημένο. Αυτό που κάνει τώρα είναι να διαλύσει το σύμπαν, όπως έκανε με το κόμμα του”. “Τον Τσίπρα πιο πολύ από όλους τον θέλει ο Μητσοτάκης γιατί θέλει κάποιον του χεριού του” δήλωσε, τέλος, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Έπρεπε να πάει φυλακή για το Μάτι»

Τέλος, η πιο σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα έγινε σχετικά με την τραγωδία στο Μάτι, για την οποία ο πρώην πρωθυπουργός κάνει αναφορές στο βιβλίο του, δηλώντας με έντονο ύφος ότι «έπρεπε να πάει στη φυλακή».

«Με ενδιαφέρει το Μάτι, γιατί ξέρω πολύ καλά την απάτη που παίχτηκε μπροστά στα μάτια του λαού. Είναι απολύτως αποδεδειγμένο ότι τον χρόνο της σύσκεψης γνώριζαν για 60-70 νεκρούς», δήλωσε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Κλείνοντας, υπογράμμισε τη θέση της: «Από εκείνους που ήταν δίπλα του ορισμένοι είναι στη φυλακή. Αυτός δεν είναι στη φυλακή γιατί τον κάλυψε ο Μητσοτάκης, γιατί δεν έκανε ούτε εξεταστική. Πιστεύω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έπρεπε να πάει στη φυλακή για το Μάτι».