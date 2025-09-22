Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης πραγματοποίησε σειρά ουσιαστικών συναντήσεων στο πλαίσιο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, με στόχο την προώθηση των διμερών σχέσεων και τη συζήτηση γύρω από τις περιφερειακές εξελίξεις.

Ο κ. Γεραπετρίτης συναντήθηκε με τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης του Ιράκ για Θέματα Διεθνών Σχέσεων και υπουργό Εξωτερικών Φουάντ Χουσεΐν σε αίθουσα επίσημων συναντήσεων εντός του ΟΗΕ.

Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τον παραδοσιακά φιλικό χαρακτήρα των σχέσεων Ελλάδας-Ιράκ και συζήτησαν τρόπους εμβάθυνσης της συνεργασίας στους τομείς της οικονομίας, του εμπορίου και των επενδύσεων.

Ο Ιρακινός ΥΠΕΞ απηύθυνε πρόσκληση στον κ. Γεραπετρίτη να επισκεφθεί τη Βαγδάτη, ενώ συζητήθηκε και η συμμετοχή της Ελλάδας στην 9η Σύνοδο της Μικτής Υπουργικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Βαγδάτη στις 19-20 Οκτωβρίου.

Οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν επίσης απόψεις για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αποφυγής περαιτέρω κλιμάκωσης και διάχυσης της κρίσης στην ευρύτερη περιοχή.

Ο υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε και με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ερυθραίας, Οσμάν Σάλεχ. Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στις δυνατότητες ανάπτυξης των διμερών σχέσεων, ιδίως στους τομείς της οικονομίας, του εμπορίου και του πολιτισμού. Οι δύο υπουργοί έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στη θεμελιώδη σημασία της θαλάσσιας ασφάλειας, ζήτημα που αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ελλάδας κατά τη θητεία της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Επίσης, αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στην Αφρική, με ιδιαίτερη αναφορά στην Ερυθρά Θάλασσα.

Πηγή: ΑΠΕ