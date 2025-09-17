«Η κυβέρνηση αυτή και προσωπικά ο πρωθυπουργός πιστεύουν στον διάλογο με την Τουρκία και με το σύνολο των γειτονικών μας χωρών. Παράλληλα όμως, επισημαίνουμε κάθε φορά και αυτό αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα της πολιτικής μας, ότι ο διάλογος δεν σημαίνει ούτε κατ’ ελάχιστον υποχώρηση σε οτιδήποτε. Το αντίθετο. Σημαίνει ενδυνάμωση», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ενόψει και της ενδεχόμενης συνάντησης Μητσοτάκη Ερντογάν, εφόσον οριστικοποιηθεί, στη Νέα Υόρκη.

«Η εξωτερική πολιτική επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ενδυναμώσει στην Ελλάδα και στο Ιόνιο, στην επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια και με τις ΑΟΖ με την Αίγυπτο και με την Ιταλία, με τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό που κατοχυρώθηκαν τα απώτατα δυνητικά όρια της χώρας και με μια σειρά από ειδήσεις, όπως η είδηση για την Chevron, που δείχνουν ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε έναν ισχυρό παίκτη στην περιοχή, στην περίοδο, που νομίζω χαρακτηρίζεται από απόλυτη αβεβαιότητα. Άρα ναι, πιστεύουμε στο διάλογο, δεν υποχωρούμε, υπερασπιζόμαστε τις θέσεις μας και θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε μια πολιτική η οποία φαίνεται ότι αποδίδει» συμπλήρωσε ο κ. Μαρινάκης.

Σχετικά με την τουρκική NAVTEX για έρευνες στο Αιγαίο και την άσκηση ετοιμότητας που διατάχθηκε τα ξημερώματα στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, ο κ. Μαρινάκης επισήμανε το εξής: «Το ζήτημα το διαχειρίζεται το αρμόδιο υπουργείο, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο μου έχει παράσχει τη σχετική ενημέρωση και δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται να πούμε περισσότερα από τη στιγμή που είναι μια κατάσταση η οποία είναι υπό διαχείριση από το αρμόδιο υπουργείο».

Όσο αφορά στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε:

«Η χώρα μας έχει από την αρχή μια ξεκάθαρη θέση, έχοντας καταδικάσει την επίθεση της τρομοκρατικής Χαμάς, από την οποία ξεκίνησαν όλα και την ανάγκη να απελευθερωθούν οι όμηροι, χωρίς να ζυγίζει την αξία της ανθρώπινης ζωής. Κάθε όμηρος, κάθε άμαχος, κάθε άνθρωπος ο οποίος κινδυνεύει, η ζωή του, η σωματική του ακεραιότητα έχει την ίδια αξία για εμάς.

Από εκεί και πέρα βέβαια, ήμασταν αυτοί που πρωταγωνιστήσαμε και στον ΟΗΕ με προσωπικές ενέργειες του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη για να κατατεθεί και να ψηφισθεί ένα ψήφισμα, το πιο ηχηρό ψήφισμα για την ανάγκη κατάπαυσης του πυρός και προστασίας των αμάχων. Είναι προφανές ότι πρέπει να μπει ένα τέλος σε όλη αυτήν την τραγωδία.

Έχουμε μιλήσει ξεκάθαρα. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη και για την Παλαιστίνη, για τον χρόνο και για τις λεπτομέρειες, για όλα αυτά τα οποία έχουν τεθεί, προφανώς όλα αυτά υπαγορεύονται από μια συνολική στρατηγική εξωτερικής πολιτικής. Όμως, το ξαναλέω, προέχει η προστασία των αμάχων, η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, η στήριξη κάθε πρωτοβουλίας της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας γιατί δεν είναι δυνατόν να κλείνουμε τα μάτια μας σε αυτό το οποίο συμβαίνει και ειδικά τις ημέρες στις οποίες φαίνεται ότι υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη επιδείνωση της κατάστασης».

Ως προς την κριτική που ασκείται στην Ευρώπη, ότι δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων απέναντι σε αυτή την ανθρωπιστική κρίση και δεν εξαντλεί το περιθώριο των πιέσεων ιδιαίτερα προς την ισραηλινή πλευρά, ο κ. Μαρινάκης τόνισε «η θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι ότι κάθε πρωτοβουλία πρέπει να υπαγορεύεται από την ανάγκη προστασίας των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι κινδυνεύουν, αλλά κάθε πρωτοβουλία και η στάση μας όμως πρέπει να είναι σαφής σε σχέση με τον ρόλο που διαδραματίζουν οι διάφοροι στην περιοχή. Να μην κλείνουμε τα μάτια μας δηλαδή, στον ρόλο που έχει παίξει η τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς, που επετέθη στο Ισραήλ. Ταυτόχρονα όμως, παρά τη δεδομένη και διαχρονική συμμαχία της χώρας μας, όπως τη συμμαχία που έχει με το Ισραήλ, στους συμμάχους μας να λέμε την αλήθεια, δηλαδή ότι όλο αυτό το οποίο έχει δημιουργηθεί είναι μία τραγωδία και στην πραγματικότητα έχει κοστίσει τη ζωή, έχουν χαθεί τόσοι συνάνθρωποί μας γυναίκες, παιδιά, άμαχοι, άνθρωποι, οι οποίοι από τη μία μέρα στην άλλη είδαν την περιουσία τους, αλλά ακόμα και τους δικούς τους ανθρώπους να χάνονται και πολλοί εξ αυτών μάλιστα, δυστυχώς κατέληξαν με τον πιο τραγικό τρόπο.

Νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας αυτό που μετράει είναι το αποτέλεσμα. Να μην μιλάμε πάρα πολύ, να λέμε λίγα. Καταλαβαίνω την κριτική η οποία ακούγεται. Είναι λογικό οι πολίτες όλων των χωρών, όλων των κρατών να εκφράζουν τις αγωνίες τους. Είναι απολύτως υγιής η αντίδραση ενός ανθρώπου, οπουδήποτε και αν είναι αυτός, σε οποιοδήποτε πολιτικό χώρο και αν ανήκει, να ζητάει να μπει ένα τέλος σε αυτήν την κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί. Από εκεί και πέρα όμως, χρειάζεται νομίζω σε πολιτικό επίπεδο ψυχραιμία και κατάλληλες κινήσεις, ούτως ώστε όλο αυτό το πράγμα να έχει αποτέλεσμα. Νομίζω ότι οι έχοντες την ευθύνη πρέπει να κινούνται με αυτήν την λογική. Δηλαδή, η κάθε τους πρωτοβουλία να καταλήγει κάπου, να έχει ένα αποτέλεσμα για αυτούς τους ανθρώπους».

Με αφορμή και το γεγονός ότι το Σαββατοκύριακο είχαμε νέα αύξηση των μεταναστευτικών ροών σε Κρήτη και Γαύδο, ερωτηθείς εάν η κυβέρνηση έχει εναλλακτικό σχέδιο, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε:

«Κατ’ αρχάς να πούμε ότι το νομοθετικό πλαίσιο που έφερε στη Βουλή ο κ. Πλεύρης χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Το βασικό, ο νόμος ο οποίος ψηφίστηκε που έχει μια σειρά από πρωτοβουλίες, οι οποίες έχουμε την πεποίθηση ότι θα αποδώσουν και βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα και η τροπολογία η οποία ψηφίστηκε, η οποία στις πρώτες εβδομάδες εφαρμογής της, αν δει κανείς συνολικά τα στατιστικά στοιχεία, απέδωσε και με το παραπάνω, καθώς μειώθηκαν κατά 80% οι ροές νοτίως της Κρήτης μετά την ψήφιση της τροπολογίας. Η τροπολογία αυτή έχει έναν χαρακτήρα διάρκειας συγκεκριμένης μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Θα επανεξεταστεί προφανώς από το υπουργείο η κατάσταση για να δώσει τις κατάλληλες απαντήσεις. Άρα, ως προς το προσωρινό μέτρο, το πόσο προσωρινό θα είναι, θα εξαρτηθεί από την κατάσταση. Μέχρι τώρα όμως έχει αποδώσει.

Ως προς τη συνολική πολιτική την οποία ακολουθούμε, μια αυστηρή, χωρίς να το έχουμε κρύψει, αλλά δίκαιη και πάντοτε σύμφωνη με τις ισχύουσες διατάξεις και του διεθνούς δικαίου πολιτική, δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε.

Θεωρούμε ότι το βασικό που πρέπει να κάνει η χώρα μας είναι τρία πράγματα. Το ένα, το κάνουμε με αρκετά μεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια, είναι η ταχύτερη εξέταση των αιτήσεων ασύλου και μία πολιτική η οποία και σέβεται τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν αυτή την αίτηση και παίρνουν την απάντησή τους μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα, αλλά και διαχωρίζει τον παράνομο εισβολέα, τον παράνομο μετανάστη, έναν που θέλει να εισβάλλει παράνομα στη χώρα μας από έναν άνθρωπο που έρχεται και ζητάει και δικαιούται άσυλο ή θέλει να ενταχθεί με τους κανόνες αυτής της χώρας. Αυτό το διαχωρισμό οφείλουμε να τον κάνουμε.

Το δεύτερο που πρέπει να κάνουμε είναι να προστατεύουμε τα σύνορά μας. Και εδώ νομίζω ότι συγκριτικά με το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες και σε αντίθεση με το τι ισχυριζόταν η προηγούμενη από εμάς κυβέρνηση, έχουμε δει αποτελέσματα ακόμα και σε πολύ δύσκολες καταστάσεις, όπως στον Έβρο το 2020 και τώρα στην Κρήτη.

Και το τρίτο είναι οι επιστροφές. Τώρα, πάνω από όλα αυτά που είναι το μεγάλο ζητούμενο και γι’ αυτό και εκεί επικεντρώθηκε και ο υπουργός ο κύριος Πλεύρης στη Βουλή, πάνω από όλα αυτά υπάρχει και το τι εκπέμπει η χώρα. Ένας από τους βασικούς λόγους που ψηφίσθηκε αυτό το νομοσχέδιο και ακολουθείται αυτή η πολιτική είναι ότι πρέπει να σταλεί ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, προς τα δίκτυα των λαθροδιακινητών, ότι στην Ελλάδα όταν εισβάλει κάποιος παράνομα θα φυλακίζεται εκτός αν επιστρέφει. Αυτό για εμάς είναι κορωνίδα της μεταναστευτικής μας πολιτικής. Η Ελλάδα δεν είναι μία χώρα που μπορεί να έρχεται κάποιος παράνομα και μετά από κάποια χρόνια να γίνεται νόμιμος ενώ ήταν παράνομος ή για παράδειγμα να κάνει κατάχρηση αλλεπάλληλων αιτήσεων ασύλου ούτως ώστε να παρατείνει αυτήν την παράνομη παραμονή. Φυλακή ή επιστροφή».

Σε σχέση με τη θέση αυτή και την κριτική που γίνεται με αφορμή την περίπτωση της οικογένειας Αντετοκούνμπο και το πώς θα διαγραφόταν τελικά το μέλλον τους εφόσον εφαρμοζόταν αυτή η πολιτική, όταν βρέθηκαν στη χώρα μας, ο κ. Μαρινάκης έκανε το ακόλουθο σχόλιο:

«Απάντησα σε αυτή την κριτική. Τη θεωρώ μια χαμηλού επιπέδου από το πολιτικό σύστημα κριτική, για να το πω έτσι ευγενικά, το γεγονός ότι εργαλειοποιούν ένα εθνικό σύμβολο και του αθλητισμού αλλά και συνολικά, όπως είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Είναι ένα πρότυπο για ένα νέο άνθρωπο, όχι μόνο για τα όσα έχει καταφέρει ως αθλητής, ως πρωταθλητής, όχι μόνο για το πώς έχει διαφημίσει την Ελλάδα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στην άλλη άκρη του κόσμου αλλά κυρίως για την πορεία της ζωής του, για το πόσο δύσκολα ξεκίνησε και πού κατέληξε.

Είναι όμως μια εντελώς άλλη περίπτωση η περίπτωση της οικογένειας Αντετοκούνμπο με το ζήτημα το οποίο συζητάμε για την παράνομη μετανάστευση και τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν παράνομα να έρθουν στη χώρα μας.

Είναι άλλο πράγμα ένας παράνομος μετανάστης, είναι άλλο πράγμα ένας άνθρωπος υπόδειγμα, πρότυπο, ένας από εμάς, ένας Έλληνας ο οποίος διαφημίζει τη χώρα σε όλο τον κόσμο. Και ξέρετε γιατί το κάνουν αυτό το πράγμα; Γιατί όταν δεν έχεις επιχειρήματα, όταν δεν έχεις τη δυνατότητα να πας στην Κρήτη, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, στον Έβρο, σε περιοχές που πραγματικά έχουν περάσει πολλά δεινά από τις μεταναστευτικές κρίσεις και να περάσεις τα επιχειρήματά σου γιατί δεν έχεις επιχειρήματα, καταφεύγεις στον λαϊκισμό και στην εργαλειοποίηση ακόμα και ανθρώπων οι οποίοι νομίζω ότι μας ενώνουν, τέτοιες προσωπικότητες όπως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Άρα, νομίζω ότι αυτό δείχνει το γεγονός ότι γίνεται αυτή η ακροβασία εκτός οποιασδήποτε λογικής, ότι η άλλη πλευρά του πολιτικού συστήματος, η οποία βάζει τις ιδεοληψίες της πάνω από το εθνικό συμφέρον και το συμφέρον των πολιτών, έχει χάσει οποιοδήποτε επιχείρημα, δεν έχει, βασικά επιχειρήματα και καταφεύγει σε μία τέτοια λύση».