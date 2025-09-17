Συναγερμός σήμανε στις Ένοπλες Δυνάμεις, με τη διαταγή για μια αιφνιδιαστική άσκηση ετοιμότητας που απλώνεται από τον Έβρο μέχρι τη Μεγίστη. Η κίνηση αυτή ήρθε λίγο μετά την τουρκική απόφαση για την ενεργοποίηση του ωκεανογραφικού σκάφους «Πίρι Ρέις» για έρευνες στο Αιγαίο.

Με εντολή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη, ενεργοποιήθηκε η διακλαδική δύναμη ταχείας αντίδρασης, με τη συμμετοχή προσωπικού και μέσων από ξηρά, θάλασσα και αέρα, στο πλαίσιο δοκιμής των σχεδίων άμεσης αντίδρασης και επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Να σημειωθεί πως και η Αθήνα απάντησε με δική της NAVTEX (154/25 του Σταθμού Λήμνου), η οποία απαντά στους ισχυρισμούς που εμμέσως πλην σαφώς προωθούνται με την κίνηση της Άγκυρας.

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ:

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου 2025 και κατόπιν εντολής του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη, διετάχθη αιφνιδιαστικά η εκτέλεση διακλαδικής άσκησης ετοιμότητας.

Σκοπός της άσκησης είναι η επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας μέσω της εξέτασης των διαδικασιών εφαρμογής ειδικών σχεδίων, στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ.

Η άσκηση διεξάγεται εντός της περιοχής ευθύνης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και καλύπτει τμήματα του θαλάσσιου και χερσαίου χώρου, συμπεριλαμβάνοντας περιοχές στον Έβρο και στο Αιγαίο.

Για την υλοποίηση της δραστηριότητας ενεργοποιήθηκε η διακλαδική δύναμη ετοιμότητας με συμμετέχον προσωπικό και μέσα των τριών (3) Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ.