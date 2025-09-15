NAVTEX, με την οποία ενημερώνει ότι από σήμερα βγαίνει στο Αιγαίο το ωκεανογραφικό σκάφος «Πίρι Ρέις» για επιστημονικές έρευνες, εξέδωσε η Τουρκία. Η Αθήνα απάντησε με αντί-NAVTEX, καταγγέλλοντας παραβίαση αρμοδιοτήτων και αμφισβήτηση της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Αν και το «Πίρι Ρέις» μπορεί να κάνει τέτοιου τύπου έρευνες στην περιοχή, τίθεται καταρχάς ζήτημα αρμοδιότητας έκδοσης NAVTEX, καθώς η πορεία του ωκεανογραφικού περιλαμβάνει σε σημαντικό βαθμό τμήματα του Αιγαίου που είναι εντός χωρικών υδάτων ελληνικών νησιών και, βεβαίως, πάνω από ελληνική υφαλοκρηπίδα, σημειώνει η εφημερίδα «Καθημερινή».

Η Αθήνα απάντησε με δική της NAVTEX (154/25 του Σταθμού Λήμνου), η οποία απαντά στους ισχυρισμούς που εμμέσως πλην σαφώς προωθούνται με την κίνηση της Άγκυρας. Εν αναμονή του πώς θα κινηθεί το πλοίο τα επόμενα 24ωρα, η Αθήνα παρακολουθεί και επί του πεδίου.

Η τουρκική NAVTEX έρχεται λίγες ημέρες μετά από τις εξελίξεις στα νότια της Κρήτης με τη Chevron, αλλά και από την ανακίνηση του ζητήματος της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, αναφέρει το δημοσίευμα της εφημερίδας.

«Η Τουρκία συνεχώς υπενθυμίζει τα δικά της ζητήματα», σχολίασε στον ΑΝΤ1 ο καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής, Σωτήρης Σέρμπος. «Πλέον, μπαίνουμε σε μία περίοδο όπου όλη αυτή η φάση από το 2023… θυμάστε τον καταστροφικό σεισμό στην Τουρκία τότε και την κατάσταση της οικονομίας της… Πάνω κάτω από τότε ξεκινάει η περίοδος που η Τουρκία αναδιπλώνεται τακτικά όμως απέναντι στην Ελλάδα για μια σειρά από λόγους που αφορούσαν το εξωτερικό της περιβάλλον, αλλά και για να βάλει σε μια σειρά τη σχέση της με τη Δύση.

Πλέον δεν βρισκόμαστε σε αυτή την περίοδο. Αυτή η περίοδος έχει λήξει και αυτό πρέπει να το γνωρίζει και η Αθήνα», συμπλήρωσε.