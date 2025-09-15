Έντονη είναι η διπλωματική κινητικότητα με τα εθνικά μας θέματα να έχουν έρθει και πάλι στο προσκήνιο, με την κυβέρνηση να κινείται σε κάθε επίπεδο με τη ρηματική διακοίνωση – απάντηση σε εκείνη της Λιβύης στον ΟΗΕ, αλλά και να προετοιμάζει το έδαφος ενόψει της νέας συνάντησης που αναμένεται να έχουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Το ραντεβού δεν έχει κλειστεί ακόμα αλλά προσδιορίζεται ανάμεσα στις 22 και 26 Σεπτεμβρίου και υπό το πρίσμα νέων δεδομένων.

Παράλληλα, στην Αθήνα θα βρεθεί σήμερα ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα στο πλαίσιο περιοδείας που πραγματοποιεί σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εν μέσω ραγδαίων γεωπολιτικών εξελίξεων ειδικά όσον αφορά το Ουκρανικό με τη Ρωσία να έχει ξεπεράσει τα όρια παραβιάζοντας τα σύνορα και χωρών – μελών της ΕΕ, όπως της Πολωνίας.

Τα νέα δεδομένα στα ελληνοτουρκικά

Η Ελλάδα διαμηνύει σε όλους τους τόνους και σε κάθε επίπεδο ότι είναι υπέρ του διαλόγου με την Τουρκία αλλά δεν μπορεί να μένει απαθής στην προκλητική ανακοίνωση του Τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών με αφορμή τη χθεσινή Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, αλλά και στην προσπάθεια της Άγκυρας να δημιουργήσει τετελεσμένα στην Ανατολική Μεσόγειο μέσα από το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβικό μνημόνιο.

Ήδη, χθες, η Ελλάδα απάντησε με ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ στις ανυπόστατες διεκδικήσεις της Λιβύης εις βάρος της χώρας μας.

Η ρηματική διακοίνωση η οποία αναρτήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου απαντά στην επιστολή της Λιβύης προς τον ΟΗΕ, η οποία μάλιστα περιλάμβανε και χάρτη με τις εν λόγω διεκδικήσεις.

Η χώρα μας ξεκαθάρισε και μέσω του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, ότι δεν πρόκειται να συζητήσει ποτέ θέματα κυριαρχίας και δεν θα προχωρήσει ποτέ σε καμία παραχώρηση.

«Ναι στο διάλογο, ναι στο πνεύμα διαβούλευσης, αλλά όχι υποχωρήσεις. Αναβαθμίζουμε τη θέση μας αλλά δεν πρόκειται να πτοηθούμε από το γεγονός ότι οι άλλοι προβάλλουν αξιώσεις. Το ίδιο συμβαίνει και με τις αξιώσεις που μπορεί να έχουμε από τη Λιβύη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Προανήγγειλε επίσης ότι θα έχουμε πολύ άμεσα την έναρξη των συζητήσεων των τεχνικών επιτροπών για τις θαλάσσιες ζώνες και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα η οποία συζητά στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο με τις δύο ηγεσίες της Λιβύης.

Την Τετάρτη φτάνει στην Αθήνα ο προσωρινός υπουργός Εξωτερικών της Δυτικής Λιβύης με την κυβέρνηση να επιθυμεί να οριστεί χρονοδιάγραμμα για την έναρξη συνομιλιών σχετικά με την οριοθέτηση της ΑΟΖ.

Και όλα αυτά στον απόηχο της συμμετοχής της κοινοπραξίας Chevron – της δεύτερης μεγαλύτερης αμερικανικής πετρελαϊκής εταιρίας – και της Helleniq Energy στον διεθνή διαγωνισμό για τα 4 θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, αναφερόμενος στη συμμετοχή της κοινοπραξίας τόνισε: «Αποτελεί έμπρακτα ισχυρό μήνυμα αναγνώρισης της ενεργειακής και γεωπολιτικής σημασίας της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και de facto αναγνώριση των αδιαμφισβήτητων κυριαρχικών μας δικαιωμάτων».

Όπως τόνιζαν κυβερνητικά στελέχη, η εξέλιξη αυτή καταργεί στην πράξη τα όσα αξιώνει παρανόμως η Άγκυρα στην περιοχή, στη βάση του άκυρου τουρκολιβυκού μνημονίου, αμφισβητώντας τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και το Διεθνές Δίκαιο.