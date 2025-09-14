Η Ελλάδα απέστειλε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών μια αναλυτική επιστολή με την οποία απαντά στις μονομερείς διεκδικήσεις της Λιβύης στην Ανατολική Μεσόγειο. Η επιστολή, η οποία δημοσιεύθηκε στον ΟΗΕ, έρχεται σε συνέχεια της λιβυκής επιστολής της 27ης Μαΐου και αποτελεί μια σαφή και τεκμηριωμένη απάντηση.

Η ελληνική πλευρά, με την επιστολή της 3ης Σεπτεμβρίου, απορρίπτει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό της Λιβύης ότι τα εξωτερικά όρια της λιβυκής ΑΟΖ χαράσσονται βάσει του Τουρκολιβυκού Μνημονίου. Η Αθήνα, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, επιμένει πως το μνημόνιο αυτό είναι άκυρο και παράνομο, καθώς αγνοεί παντελώς την ύπαρξη και τα κυριαρχικά δικαιώματα των ελληνικών νησιών, τα οποία, σύμφωνα με το Δίκαιο της Θάλασσας, έχουν πλήρη επήρεια στην οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών.

Η διπλωματική αυτή κίνηση της Ελλάδας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, δεδομένου ότι έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την ανακοίνωση του ενδιαφέροντος της αμερικανικής ενεργειακής εταιρείας Chevron για τα οικόπεδα νοτίως της Κρήτης. Η Αθήνα, μέσω της επιστολής, επαναλαμβάνει με έμφαση ότι ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός της, συμπεριλαμβανομένης της οριοθέτησης των οικοπέδων, είναι πλήρως συμβατός με το Διεθνές Δίκαιο.

Η Ελλάδα αποδομεί επίσης το διεθνώς μη αποδεκτό επιχείρημα που προβάλλεται από την Τουρκία και επαναλαμβάνεται στη λιβυκή επιστολή, σύμφωνα με το οποίο η μέση γραμμή των θαλάσσιων ζωνών πρέπει να χαράσσεται αποκλειστικά βάσει των ηπειρωτικών ακτών.

Μέσω της επιστολής της, η Αθήνα υπενθυμίζει ότι η θέση αυτή, η οποία ουσιαστικά επιχειρεί να αγνοήσει τα κυριαρχικά δικαιώματα των νησιών, δεν έχει καμία νομική βάση. Η επιστολή τέλος, επαναβεβαιώνει τη νομιμότητα της ελληνοκυπριακής συμφωνίας Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, που είχε υπογραφεί τον Αύγουστο του 2020.