Κοντά στους πολίτες της δυτικής Αθήνας βρέθηκε χθες ο πρωθυπουργός, εγκαινιάζοντας έτσι έναν νέο γύρο περιοδειών και πιάνοντας το νήμα από εκεί που το άφησε στις αρχές καλοκαιριού.

Με τη ΔΕΘ να έχει μεσολαβήσει και τις εξαγγελίες, οι οποίες σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βγαίνει και πάλι μπροστά προκειμένου να εξηγήσει στους πολίτες τι θα ακολουθήσει.

Στο κυβερνητικό επιτελείο θεωρούν ότι η αντιπολίτευση έχει βραχυκυκλώσει πολιτικά απέναντι σε όσα ανακοινώθηκαν από τη Θεσσαλονίκη και πιστεύουν ότι δεν πρέπει να χαθεί το μεταρρυθμιστικό μομέντουμ την ώρα που οι πολιτικοί του αντίπαλοι δεν έχουν να παρουσιάσουν ένα αξιόπιστο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα που είναι ικανό να πείσει τους πολίτες.

Αντίθετα, και λίγες ώρες μετά την επίσημη εκδήλωση ενδιαφέροντος στα ενεργειακά από την κοινοπραξία Chevron – Helleniq Energy, που υπέβαλαν προσφορά στον διεθνή διαγωνισμό για τα 4 θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου, στην κυβέρνηση εμφανίζονται ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την εξέλιξη αυτή και δικαιωμένοι για την πολιτική που ασκείται και σε αυτό τον τομέα.

«Η Chevron κατέθεσε επίσημη αίτηση ενδιαφέροντος για αξιοποίηση 4 οικοπέδων για έρευνες υδρογονανθράκων και η συμμετοχή είναι η καλύτερη απόδειξη του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνησή μας αντιλαμβάνεται την αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας», είπε ο πρωθυπουργός χθες από το Χαϊδάρι και τόνισε ακόμα ότι «Μετατρεπόμαστε σε σημαντικό ενεργειακό παίκτη στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι που αναγνωρίζεται όχι μόνο από την Ε.Ε. αλλά και από τις ΗΠΑ».

Στο Μαξίμου ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών Doug Burgum

Σήμερα, το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου θα περάσει και ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών Doug Burgum, που διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο της ενέργειας.

Στη συνάντηση θα τεθούν επί τάπητος όλα τα δεδομένα, έτσι ώστε Ελλάδα και ΗΠΑ να αναβαθμίσουν και άλλο μέσα από τη συνεργασία τους τον στρατηγικό, γεωπολιτικό και ενεργειακό ρόλο της χώρας μας.

Στις περιοδείες του ανά την Ελλάδα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκτός από την ανάλυση των μέτρων που θα γίνουν αισθητά στις τσέπες των πολιτών από την 1η Ιανουαρίου 2026, θα υπογραμμίζει ότι ξεκίνησε μια νέα εποχή κατά την οποία το πλεόνασμα της ανάπτυξης θα επιστρέφει στους πολίτες πάντα με την τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων. Και ταυτόχρονα θα θυμίζει ότι πριν από 10 χρόνια ακριβώς, η χώρα βρισκόταν στο χείλος του γκρεμού και τότε, επί ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση έβαλε πλάτη για να μην βγει η Ελλάδα εκτός ευρωζώνης, και μετά από χρόνια σκληρής φορολόγησης από τον Αλέξη Τσίπρα, με θύμα τη μεσαία τάξη, πλέον ήρθε η ώρα οι πολίτες να κάνουν ταμείο.

Θα εξηγεί την αναγκαιότητα μονοκομματικών κυβερνήσεων προκειμένου να οδηγηθούμε στην Ελλάδα του 2030, που έχει θέσει ως ορόσημο για τη σύγκλιση με την Ευρώπη.