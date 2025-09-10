Στην επίσημη πρόταση που κατέθεσαν η Chevron και η Helleniq Energy για τον διαγωνισμό για έρευνες στα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε πολίτες στο Χαιδάρι.

«Η Ελλάδα», είπε, «μετατρέπεται σε σημαντικό ενεργειακό παίκτη στην Ανατολική Μεσόγειο. Αναγνωρίζεται από την ΕΕ και τις ΗΠΑ» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πρόσθεσε ότι «η συμμετοχή είναι η καλύτερη απόδειξη του τρόπου με τον οποίον η κυβέρνησή μας αντιλαμβάνεται την αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας».

«Αύριο θα υποδεχθώ στην πρώτη του επίσημη επίσκεψη τον Αμερικανό υπουργό Εσωτερικών που διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο της Ενέργειας για να συζητήσουμε τον τρόπο με τον οποίον αναβαθμίζουμε διαρκώς τον στρατηγικό, γεωπολιτικό ενεργειακό ρόλο της πατρίδας μας», είπε ακόμα.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις εξαγγελίες που έκανε στη ΔΕΘ.

«Μπορούμε να επιστρέφουμε στην κοινωνία το πλεόνασμα της ανάπτυξης, επειδή αναπτυσσόμαστε με γρήγορους ρυθμούς, επειδή καταπολεμούμε τη φοροδιαφυγή. Σήμερα η Ελλάδα είναι η εξαίρεση στην Ευρώπη. Πολλές χώρες μειώνουν δαπάνες και αυξάνουν φόρους. Εμείς είμαστε στην ευχάριστη θέση να αυξάνουμε δαπάνες και να μειώνουμε φόρους», τόνισε.

Και συνέχισε: «Προτεραιότητα είναι οι οικογένειες με παιδιά. Όσο περισσότερα παιδιά έχετε, τόσο λιγότερο φόρο θα πληρώνετε. Αυτό θα το δει ο μισθωτός, ο συνταξιούχος, ο ελεύθερος επαγγελματίας. Θα το δουν όλοι στη μισθοδοσία του Ιανουαρίου»,.

Επίσης είπε ότι η κυβέρνηση στέλνει μήνυμα στους νέους ότι όσο πιο νωρίς μπουν στην αγορά εργασίας, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το όφελος. «Αυτή η κυβέρνηση όταν σας μίλησε και σας υποσχέθηκε ότι οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά μας, το εννοούμε και το κάνουμε πράξη. Όσο η οικονομία αναπτύσσεται τόσο θα μπορούμε να επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης και θα συνεχίσουμε να δίνουμε έμφαση στη δημόσια Παιδεία, στην Υγεία και στις Δημόσιες Υπηρεσίες. Ένα κράτος που νοιάζεται τους πολίτες και γίνεται συνέχεια πιο αποτελεσματικό».

Έδωσε επίσης «ραντεβού στις κάλπες την άνοιξη του 2027 για να κριθούμε συνολικά για το έργο μας» και αναφερόμενος στους πολιτικούς του αντιπάλους σημείωσε: «Εμείς τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις τις τιμούμε και τις υλοποιούμε στο ακέραιο. Δεν πρόκειται να ενδώσουμε στον πειρασμό να σας υποσχεθούμε πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε και να υποκύψουμε σε πιέσεις να δαπανήσουμε χρήματα που δεν έχουμε. Μπορούμε να διανείμουμε 1,75 δις ευρώ, δεν είναι λίγα, αλλά δεν είναι και ατελείωτα» είπε, προσθέτοντας ότι οι πολίτες, κάθε φορά που ακούν από την αντιπολίτευση να υπόσχεται ακοστολόγητα μέτρα, θα πρέπει να αναρωτούνται πώς θα τα χρηματοδοτήσουν.

Έκανε επίσης αναφορά στην ανάγκη πολιτικής σταθερότητας λέγοντας: «Αυτό που χτίζεται βήμα βήμα μπορεί να μηδενιστεί γρήγορα και η Ελλάδα διαθέτει πολιτική σταθερότητα. Κυβέρνηση με πλειοψηφία που διαχειρίζεται διεθνείς κρίσεις, αντιμετωπίζει προβλήματα όπως η έξαρση του μεταναστευτικού στην Κρήτη. Αυτό το κεκτημένο της πολιτικής σταθερότητας έχει αντίκτυπο σε κοινωνία και οικονομία».