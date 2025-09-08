Το νέο πολιτικό πλαίσιο εντός του οποίου θα κινηθεί το επόμενο διάστημα περιέγραψε ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ και ανέπτυξε περισσότερο στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στους δημοσιογράφους, περνώντας ένα έντονο 48ωρο στη Θεσσαλονίκη με πολλές ζυμώσεις και επαφές γαλάζιων στελεχών στο παρασκήνιο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μια νέα φορολογική μεταρρύθμιση που απευθύνεται στο σύνολο των πολιτών, δίνοντας έμφαση στη νέα γενιά και τις οικογένειες με παιδιά, ενώ έθεσε και έναν νέο μεταρρυθμιστικό ορίζοντα με προβολή έως το 2030, επιχειρώντας να καταδείξει ότι το σχέδιό του έχει προεκτάσεις που ξεπερνούν τη δεύτερη 4ετία.

Με σαφή τρόπο επιχείρησε να καταστήσει σαφές ότι δεν αντιμετωπίζει το έργο που έχει να φέρει εις πέρας στην παρούσα φάση με προεκλογικά χαρακτηριστικά και αυτό γιατί αντιλαμβάνεται ότι το πολιτικό περιβάλλον είναι εξαιρετικά ασταθές και συνεπώς δεν προσφέρεται για προεκλογικό σχεδιασμό. Άλλωστε, ο ίδιος επανέλαβε ουκ ολίγες φορές ότι δεν σκέφτεται τις εκλογές αλλά προτάσσει την αποτελεσματικότητα και την αποκατάσταση του ελλείμματος αξιοπιστίας που έχει δημιουργηθεί μεταξύ κράτους και πολίτη.

Απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, ενώ διέψευσε τα σενάρια αλλαγής εκλογικού νόμου, τα οποία διακινούνταν έντονα το τελευταίο διάστημα, αφήνοντας υπόνοιες για αλλαγές των κανόνων λόγω κυβερνητικής φθοράς και χαμηλότερης δημοσκοπικής απόδοσης σε σχέση με το παρελθόν.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όμως, επέμεινε στη θεσμική οδό, θέλοντας να τονίσει ότι η κυβέρνηση θα υλοποιήσει το πρόγραμμά της, όπως έχει υποσχεθεί και συνεπώς θα κριθεί από τους πολίτες στην επόμενη κάλπη για το κατά πόσο τήρησε τις υποσχέσεις της και κατάφερε να αλλάξει τη ζωή των πολιτών προς το καλύτερο. «Θα κερδίσουμε εάν είμαστε καλή κυβέρνηση», είπε χαρακτηριστικά, επιμένοντας στην ανάγκη για πολιτική σταθερότητα, που επιτυγχάνεται, όπως σημείωσε, με μονοκομματικές κυβερνήσεις.

«Θα διεκδικήσω τρίτη θητεία»

Σε όσους απεργάζονται σενάρια αποχώρησής του από τα ηνία της ΝΔ, δηλαδή αλλαγής πρωθυπουργού εν κινήσει, απάντησε φανερά εκνευρισμένος ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο, δείχνοντας ότι υπάρχει μια μερίδα ΜΜΕ που τα διακινεί, επιχειρώντας να πλήξει την κυβέρνηση και τον ίδιο προσωπικά και να καλλιεργήσει κλίμα εσωκομματικής αναταραχής, κάτι που – όπως είπε – δεν υφίσταται.

Παράλληλα, ερωτηθείς για τις διαφωνίες που εκφράζουν το τελευταίο διάστημα οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής, μπορεί να μην προχώρησε σε πολιτικό σχόλιο σεβόμενος το νωπό πένθος του Μεσσήνιου πολιτικού, ωστόσο ανέδειξε τη μεγάλη εικόνα εκτιμώντας ότι στα δύσκολα όλοι τελικά θα συστρατευτούν για το κοινό καλό, δηλαδή τη σταθερότητα που μπορεί να παράσχει, σύμφωνα με τον ίδιο, η παράταξη της ΝΔ.

«Καρφιά» για Αλέξη Τσίπρα – «Γέφυρα» σε Ανδρουλάκη

Με τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, να συνεχίζει τις παρεμβάσεις του έστω και διαδικτυακά, καθώς χθες άσκησε κριτική στον πρωθυπουργό για τις οικονομικές του εξαγγελίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ερωτηθείς για την επαναδραστηριοποίησή του, μίλησε για συμφέροντα που έχουν αναλάβει – όπως τόνισε – τον ρόλο του χρυσού χορηγού του.

«Ζητά από τους πολίτες να κάνουν αυτοκριτική αντί να το κάνει ο ίδιος. Απέτυχε ως “αρχηγός”», είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, έριξε για ακόμη μια φορά γέφυρα συναίνεσης με την αντιπολίτευση και ειδικότερα με τον Νίκο Ανδρουλάκη, καλώντας τον να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι για μια σειρά από θεσμικά ζητήματα, όπως το εθνικό απολυτήριο, οι επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών και η συνταγματική αναθεώρηση.