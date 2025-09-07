Για σενάρια που διακινούνται και κάνουν λόγο για « αλλαγή εν κινήσει», να φτάσει δηλαδή η ΝΔ σε εκλογές χωρίς τον ίδιο στο τιμόνι, ρωτήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη σημερινή συνέντευξη Τύπου στην 89η ΔΕΘ.

«Είναι τόσο δυσμενή τα δημοσκοπικά δεδομένα που εξετάζετε το σενάριο να δώσετε δαχτυλίδι;», συνέχισε την ερώτησή του ο δημοσιογράφος με τον κ. Μητσοτάκη να απαντά:

«Θα αστειεύεστε φαντάζομαι. Δεν ξέρω ποιοι διακινούν αυτά τα σενάρια. Καταλαβαίνω γιατί στην πολιτική κουζίνα κουβεντιάζονται διάφορα. Καταλαβαίνω και γιατί κάποια συμφέροντα θέλουν να καλλιεργούν υπόνοιες εσωτερικής αναταραχής. Αλλά πιστεύετε ότι ένας πρωθυπουργός του οποίου το κόμμα προηγείται με πάνω από 10 μονάδες από το δεύτερο θα ξεκινούσε μια τέτοια συζήτηση; Ας είμαστε σοβαροί να εστιάσουμε στα προβλήματα της κοινωνίας και ας αφήσουμε αυτούς που διακινούν τα σενάρια στη μοναξιά τους».