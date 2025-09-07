Ξεκάθαρος για ακόμα μια φορά ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην 2,5 ωρών συνέντευξη που παραχώρησε στη ΔΕΘ τόσο για το πολιτικό του μέλλον, όσο και για τα σενάρια που ακούγονται ακόμα και για αλλαγή εν κινήσει αλλά και τις φήμες για την δημιουργία νέων πολιτικών σχηματισμών από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά αλλά και από τον Αλέξη Τσίπρα. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο ωστόσο διευκρίνισε ουκ ολίγες φορές ότι δεν κυβερνά στην παρούσα φάση με εκλογικά κριτήρια αλλά εστιάζοντας στις μεταρρυθμίσεις και την βελτίωση της ζωής των πολιτών σε όλα τα επίπεδα.

Ας είμαστε σοβαροί

Ο πρωθυπουργός απέρριψε με έντονο τρόπο και εμφανώς ενοχλημένος τα περί αλλαγής ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας εν κινήσει λέγοντας ότι είναι μη σοβαρά πράγματα και θυμίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να προηγείται παρά την αναπόφευκτη δημοσκοπική φθορά. «Θα αστειεύεστε. Δεν ξέρω ποιοι διακινούν αυτά τα σενάρια. Καταλαβαίνω γιατί συγκεκριμένα συμφέροντα απέναντι στην κυβέρνηση θέλουν να προκαλούν αναταραχή. Ας είμαστε σοβαροί και να αφήσουμε στη μοναξιά τους όσους τα διακινούν και στην θλίψη όταν δεν θα επιβεβαιωθούν».

Άνοιγμα στην κεντροδεξιά και γέφυρες σε Σαμαρά και Καραμανλή

Αίσθηση προκάλεσε και η απάντηση που έδωσε όταν ρωτήθηκε για τα περί επιστροφής του Αντώνη Σαμαρά ενώ σε γενικές γραμμές ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε ενωτικός προς όσους τον αμφισβητούν ακόμα και εντός του κόμματός του.

«Για τον κ. Σαμαρά εγώ δεν μπορώ να απαντήσω πολιτικά σήμερα γιατί το μόνο που βλέπω είναι έναν πατέρα που έχασε το παιδί του. Η τραγωδία είναι νωπή. Η δουλειά του πρωθυπουργού είναι μοναχική δουλειά και οι τέως πρωθυπουργοί ξέρουν πόσο δύσκολη δουλειά είναι. Σίγουρα υπήρξαν διαφωνίες αλλά η μεγάλη εικόνα είναι η εικόνα μιας παράταξης που είναι η μόνη δύναμη σταθερότητας. Που μπορεί να κρατήσει σταθερό το σκάφος. Πιστεύω ότι η λογική αυτή θα επικρατήσει», είπε.

Δεν είναι πρώτο μου μέλημα οι κάλπες του 2027

Ο πρωθυπουργός εξήγησε το σκεπτικό της διακυβέρνησης και της πολιτικής που ακολουθεί, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της 4ετιας και τόνισε με έμφαση ότι δεν θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος.

«Είναι προφανές ότι μια κυβέρνηση που βρίσκεται στον 7ο χρόνο θα υποστεί φθορά. Ωστόσο παραμένουμε κυρίαρχη δύναμη. Δεν σχεδιάζω την πολιτική μου για το 2027 βάζοντας στην άκρη δύσκολες μεταρρυθμίσεις».

«Θα εξαντλήσουμε την 4ετια και οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Έχω αποδείξει ότι εννοώ αυτό που λέω. Θέλω να κερδίσω τις επόμενες εκλογές αλλά αυτό δεν είναι το πρώτο μου μέλημα. Το τι θα γίνει το 2027 θα το αποφασίσουν οι πολίτες το 2027», είπε ακόμα και ξεκαθάρισε ότι: «Δεν έχω καμία πρόθεση να αλλάξω τον εκλογικό νόμο, πιστεύω στις μονοκομματικές κυβερνήσεις».

Ο Τσίπρας και οι χρυσοί χορηγοί

Αίσθηση προκάλεσαν και τα όσα είπε για τον Αλέξη Τσίπρα στον οποίο πρόσαψε ότι «ζητά από τους πολίτες να κάνουν αυτοκριτική γιατί δεν κατάλαβαν πόσο βοήθησε τη χώρα αντί να κάνει ο ίδιος αυτοκριτική».

«Απέτυχε και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εγώ δεν αισθάνομαι ότι κέρδισα τον Τσίπρα αλλά την εμπιστοσύνη των πολιτών», είπε και κατέληξε ότι: «Υπάρχουν μέσα και επιχειρηματίες που έχουν αναλάβει τον ρόλο του χρυσού χορηγού».

Η αιχμή κατά Καμμένου στην ερώτηση του newsbeast

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η απάντηση του πρωθυπουργού στο newsbeast αναφορικά με τις σχέσεις της χώρας μας με τις ΗΠΑ και την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αλλά και αν τον απασχολεί η καθυστέρηση έλευσης της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Αθήνα αφήνοντας μάλιστα και αιχμή για τον Πάνο Καμμένο.

Απαντώντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε: «Η Ελλάδα έχει διαχρονικά πολύ καλές σχέσεις και με Δημοκρατικούς και με Ρεπουμπλικάνους. Πήγα να μιλήσω στο Κογκρέσο με κοινή πρόσκληση από τα δύο κόμματα και χειροκροτήθηκα και από τις δύο πλευρές. Σας θυμίζω ότι έχω συνεργαστεί με τον πρόεδρο Τραμπ. Είμαι αρκετά παλιός και είμαι ένας από τους λίγους Ευρωπαίους ηγέτες που είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί του και είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία στην επικάλυψη της πρώτης θητείας μου με τη δική του. Οι σχέσεις μας είναι πολύ καλές. Με προβληματίζει… η νέα πρέσβης θα ήθελα να έρθει νωρίτερα. Αυτό δεν αφορά την Ελλάδα αλλά ένα συνολικό πρόγραμμα με το πώς λειτουργούν οι αποφάσεις του προέδρου σε Γερουσία και Κογκρέσο. Δεν έχω τόσο καλές σχέσεις όσο ο κ. Καμμένος ώστε με ένα τηλέφωνο να τα τακτοποιώ όλα, αλλά είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, μην ανησυχείτε», είπε.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, τα λάθη και η συμμαχία του ξυλολίου

Για θέματα όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ ο πρωθυπουργός είπε ότι ήδη υπάρχει αποτέλεσμα καθώς έχουν ξεκινήσει να παίρνουν πίσω τα κλεμμένα και σημείωσε: «Δεν έχουμε φτάσει ακόμη να γίνουμε πολιτεία πολιτών, από πολιτεία πελατών. Το ζήτημα είναι να μαθαίνεις από τα λάθη σου, αυτό κάνουμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και σε όλες τις εκφάνσεις του πελατειακού κράτους».

Ερωτηθείς για τα Τέμπη ο πρωθυπουργός ήταν ξεκάθαρος: «Κάθε φορά που μιλάω για την τραγωδία αυτή σκύβω το κεφάλι. Επανέρχομαι στην δέσμευσή μου ότι ένα τέτοιο δυστύχημα δεν μπορεί να ξαναγίνει. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την συμμαχία του ξυλολίου και για όλους αυτούς που εργαλειοποίησαν τον πόνο των συγγενών. Συμμετείχαν και κόμματα και ΜΜΕ που ανακύκλωναν θεωρίες και καλό είναι να κάνουν όλοι την αυτοκριτική τους. Τώρα ξέρουν όλοι τι έγινε. Τα υπόλοιπα θα τα βρει η δικαιοσύνη. Όλοι θέλουμε τη δίκη. Πρέπει να πάνε οι κατηγορούμενοι στο δικαστήριο».

Ο πρωθυπουργός υπερασπίστηκε τα μέτρα που εξήγγειλε από το Βελλίδειο χαρακτηρίζοντας τολμηρή την μεταρρύθμιση της κλίμακας εισοδήματος και σημείωσε πως προέκυψε από την οικονομική πολιτική που ασκείται εδώ και αρκετά χρόνια και υπογράμμισε ότι από 1ης Ιανουαρίου θα φανούν οι φοροελαφρύνσεις.

«Επιλέξαμε μια γενναία μεταρρύθμιση που ωφελεί πάνω από 4 εκατομμύρια συμπολίτες μας. Ο καλύτερος τρόπος άσκησης φιλελεύθερης πολιτικής είναι να δίνουμε χρήματα κατευθείαν στις τσέπες των πολιτών».

Άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο και άλλων μέτρων λέγοντας ότι «οι Έλληνες μπορούν να προσβλέπουν σε καλύτερες ημέρες. Όλοι οι πολίτες έβαλαν πλάτη και ήρθε η ώρα το μέρισμα της ανάπτυξης με δίκαιο τρόπο να επιστρέψει σε όλο και περισσότερους συμπολίτες μας».

Απέκλεισε το ενδεχόμενο κατάργησης των πανελλαδικών εξετάσεων και προανήγγειλε ότι ο διάλογος για το εθνικό απολυτήριο στο λύκειο θα ανοίξει τον επόμενο μήνα.