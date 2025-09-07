«Όσο υπάρχει το casus belli, η Ελλάδα θα μπλοκάρει τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στην 89η ΔΕΘ.

Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός δέχτηκε την εξής ερώτηση στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου του: «Θα ταξιδέψετε σε λίγες μέρες στη Νέα Υόρκη όπου θα συναντήσετε τον Ερντογάν. Στο φως όλων όσων έχουν συμβεί τον τελευταίο χρόνο, πώς αξιολογείτε τις προοπτικές της τουρκικής προσέγγισης και σε αυτό που ονομάσαμε “ήρεμα νερά”; Μπορούμε να συνεχίσουμε σε αυτήν την πολιτική; Έχετε ζητήσει από την Τουρκία την άρση του casus belli για να συμφωνήσει η Ελλάδα σε χρηματοδοτήσεις από τον μηχανισμό SAFE. Θα το βάλετε ξανά; Πιστεύετε ότι θα το δεχτούν;».

Η απάντηση που έδωσε ήταν η εξής: «Η εξωτερική πολιτική προσαρμόζεται πάντα στις καταστάσεις. Επιδιώκω τα ήρεμα νερά αλλά από θέσεις ισχύος και χωρίς εκπτώσεις για τα εθνικά συμφέροντα. Τον τελευταίο χρόνο έχουν αλλάξει πολλά. Η Ελλάδα έκανε κινήσεις που απέδειξαν ότι ασκεί την κυριαρχία της με τρόπο διαφορετικό από το παρελθόν. Να θυμίσω τον θαλάσσιο σχεδιασμό, τα θαλάσσια πάρκα. Όμως εμείς, όταν προκηρύξαμε τα οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, το κάναμε με βάση το πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς την υφαλοκρηπίδα και όχι κάποιοι άλλοι. Ο σχεδιασμός της Ελλάδας δεν υπόκειται στην έγκριση της Τουρκίας.

Θα εξακολουθώ να μιλάω με τον κ. Ερντογάν, να είμαι ειλικρινής. Για το ζήτημα του casus belli, είναι 30 χρόνια από το 1995 που ψήφισαν οι Τούρκοι αυτήν την απαράδεκτη απειλή. Αν πραγματικά θέλουμε εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, το casus belli πρέπει να ανακληθεί από την Τουρκία. Να επαναλάβω ότι όσο υπάρχει το casus belli, η Ελλάδα θα μπλοκάρει τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE».