Πολύ καλές χαρακτήρισε τις σχέσεις της χώρας μας με τις ΗΠΑ και την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση του Βίκτωρα Μοντζέλλι για το Newsbeast, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνέντευξης Τύπου του στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε από το Newsbeast: «Καταλογίζεται στην κυβέρνηση ότι δεν φρόντισε να έχει διαύλους επικοινωνίας με την πλευρά Τραμπ και είχατε επενδύσει αποκλειστικά στους Δημοκρατικούς. Όταν είδατε ότι θα έχαναν τις εκλογές, άλλαξε η τακτική, άλλαξε η ατζέντα σας. Πώς είναι σήμερα οι σχέσεις Αθήνας με την κυβέρνηση Τραμπ και αν σας απασχολεί η καθυστέρηση έλευσης της κ. Γκιλφόιλ στην Αθήνα».

Απαντώντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε: «Η Ελλάδα έχει διαχρονικά πολύ καλές σχέσεις και με Δημοκρατικούς και με Ρεπουμπλικάνους. Πήγα να μιλήσω στο Κογκρέσο με κοινή πρόσκληση από τα δύο κόμματα και χειροκροτήθηκα και από τις δύο πλευρές. Σας θυμίζω ότι έχω συνεργαστεί με τον πρόεδρο Τραμπ. Είμαι αρκετά παλιός και είμαι ένας από τους λίγους Ευρωπαίους ηγέτες που είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί του και είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία στην επικάλυψη της πρώτης θητείας μου με τη δική του. Οι σχέσεις μας είναι πολύ καλές. Με προβληματίζει… η νέα πρέσβης θα ήθελα να έρθει νωρίτερα.

Αυτό δεν αφορά την Ελλάδα αλλά ένα συνολικό πρόγραμμα με το πώς λειτουργούν οι αποφάσεις του προέδρου σε Γερουσία και Κογκρέσο. Δεν έχω τόσο καλές σχέσεις όσο ο κ. Καμμένος ώστε με ένα τηλέφωνο να τα τακτοποιώ όλα, αλλά είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, μην ανησυχείτε».