Ερώτηση για το rebranding του Αλέξη Τσίπρα και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος δέχτηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί στην 89η ΔΕΘ.

«Το ζήτημα της όποιας πιθανής επανάκαμψης του κ. Τσίπρα, που παραμένει εν ενεργεία βουλευτής, αφορά τον χώρο της Αριστεράς. Καταλαβαίνω ότι ο κ. Τσίπρας ζητά από τους πολίτες να κάνουν αυτοκριτική γιατί δεν κατάλαβαν πόσο ο ίδιος βοήθησε τη χώρα, αντί να κάνει ο ίδιος αυτοκριτική γιατί οδήγησε το κόμμα που ο ίδιος ουσιαστικά δημιούργησε σε δύο συντριπτικές ήττες. Απέτυχε και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης», σχολίασε αρχικά ο κ. Μητσοτάκης και συνέχισε:

«Γνωρίζετε πώς έχω πορευθεί πολιτικά. Δεν αισθάνομαι ότι κέρδισα τον Τσίπρα το 2019 και το 2023. Αισθάνομαι ότι κέρδισα την εμπιστοσύνη των πολιτών. Σχετικά με το δεύτερο σκέλος, νομίζω ότι υπάρχουν συμφέροντα, Μέσα, επιχειρηματίες που έχουν αναλάβει τον ρόλο του χρυσού χορηγού του κ. Τσίπρα. Γιατί το κάνουν, ποιον εξυπηρετούν, αν στον κ. Τσίπρα προσωποποιούν την όποια αντίδρασή τους στην κυβέρνηση, συμβαίνουν πάντα στο χώρο της πολιτικής, δεν τα αξιολογώ ως σημαντικά».