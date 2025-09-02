Στην εκπομπή Live News του Mega μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, όπου αναφέρθηκε στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, στο ζήτημα του 13ου μισθού και στον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα.

«Είχαμε σημαντικές ανακοινώσεις από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη και, όπως είχε πει ο πρωθυπουργός, θα πάρουμε πίσω τα κλεμμένα λεφτά». Το «θα» πάρουμε γίνεται «παίρνουμε», καθώς έχουν ξεκινήσει ήδη οι κατασχέσεις και δεσμεύσεις περιουσιών, όλες οι ενέργειες που προβλέπει ο κόσμος, για να επιστρέψουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπό τη νέα του μορφή και λειτουργία, και να επιστρέψουν στους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους, οι οποίοι τα στερήθηκαν, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε «ανοιχτή πληγή» για τη χώρα την υπόθεση, λέγοντας πως είχε δύο μεγάλες προεκτάσεις: τη νομική και ποινική προέκταση και το γεγονός ότι κάποιοι που δεν δικαιούνταν πήραν χρήματα σε βάρος άλλων που τα δικαιούνταν.

Θεωρώ ότι δεν πρέπει να πανηγυρίζουμε, αλλά το «νομιμότητα παντού» σε μια χώρα που είχε και έχει πολλές πληγές, είμαστε η μόνη ανέκδοτη που από ανέκδοτο έχουμε αρχίσει να το κάνουμε πράξη, συνέχισε ο κ. Μαρινάκης.

Αναφερόμενος, επίσης, στα πανεπιστήμια, ο κ. Μαρινάκης είπε πως είναι η πρώτη χρονιά που ξεκινά ακαδημαϊκή χρονιά χωρίς κατάληψη σε πανεπιστήμιο. Επιπλέον, είπε πως για πρώτη φορά εφαρμόστηκαν δύσκολες αποφάσεις και εφαρμόζονται κανόνες στο ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. «Η Ελλάδα δεν έχει γίνει παράδεισος και εμείς οφείλουμε να διορθώσουμε τα λάθη μας και πολλά πράγματα να τα κάνουμε πιο γρήγορα, όμως δεν δέχομαι τον μηδενισμό ότι όλα είναι ίδια. Έχουν αλλάξει αρκετά και στον ΟΠΕΚΕΠΕ ναι, χρειαζόταν σκληρή παραδοχή, αλλά αυτό που είπε ο πρωθυπουργός πριν από λίγο καιρό, ο αρμόδιος υπουργός και οι υπηρεσίες το κάνουν πράξη».

Π. Μαρινάκης για τον 13ο μισθό: «Θέλουμε, αλλά δεν μας το επιτρέπει η Ευρώπη»

Μιλώντας για τις πιέσεις ΠΑΣΟΚ για τον 13ο μισθό σε δημοσίους υπαλλήλους, ο κ. Μαρινάκης είπε πως στη ΔΕΘ δεν θα ακούσουμε πακέτο μέτρων, αλλά μέτρα που εντάσσονται σε μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση. «Θα είναι 1,5 δις αλλά σε επίπεδο παρεμβάσεων για την κοινωνία, η μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση, με έμφαση στη στήριξη της μεσαίας τάξης, των μικρομεσαίων και τις οικογένειες με παιδιά» είπε και τόνισε πως ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει μειώσεις φόρων με μόνιμα μέτρα που θα ισοδυναμούν με αυξήσεις στο εισόδημα.

«Θέλουμε να πάρουν παραπάνω οι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά είναι ερώτημα αν μπορεί το κράτος να τα δώσει όλα εκεί. Υπάρχει διχογνωμία, η κυβέρνηση λέει πως αυτό το μέτρο κοστίζει 1.35 δις. Και στην πραγματικότητα μπορεί να φτάσει 1,5 αν αυξηθούν οι μισθοί. Το ΠΑΣΟΚ λέει 750. Λέει αλήθεια το ΠΑΣΟΚ ότι αυτά είναι τα καθαρά; Ναι, πράγματι, τα μισά είναι τα καθαρά. Δεν λέει ψέματα σε αυτό αλλά αποκρύπτει» στοιχεία από τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ.

«Για να υπολογίσεις πόσο κοστίζει ένα μέτρο, σύμφωνα με τους κανόνες, όπως είπε, έχει μείνει περίπου 1,5 δις. Δεν είναι πως θέλουμε να δώσουμε λιγότερα, αλλά η Ευρώπη σου λέει πως υποχρεωτικά υπολογίζεις το μεικτό κόστος όταν θες να δώσεις μισθό παραπάνω. Άρα με βάση όσα λέει η ΕΕ, ο 13ος μισθός είναι περίπου όλο το πακέτο της ΔΕΘ. Άρα αν κάνουμε δεκτή την πρόταση ΠΑΣΟΚ, ούτε οι συνταξιούχοι θα πάρουν κάτι, ούτε οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ούτε οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Εμείς θα δώσουμε σε όλους όσα παραπάνω μπορούμε» είπε ο κ. Μαρινάκης.

Π. Μαρινάκης για Α. Τσίπρα: «Το αν θα πετύχουμε ως κυβέρνηση δεν έχει να κάνει με τον αντίπαλο»

Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και στο ενδεχόμενο να ανακοινώσει το νέο κόμμα του, είπε: «Δεν το λέω υποτιμητικά, δεν είναι σωστό να υποτιμάς κάποιον που έχει γίνει πρωθυπουργός της χώρας, αλλά το αν θα πετύχουμε δεν έχει να κάνει με το ποιον θα έχουμε αντίπαλο. Και ειδικά αυτή η συζήτηση αφορά μικρό κομμάτι της κοινωνίας, γιατί μιλάμε για ένα πολιτικό πρόσωπο που οι πολίτες έχουν καταδικάσει με την ψήφο τους».

Είμαι αισιόδοξος για την επιτυχία της κυβέρνησης, που έχει να κάνει με το πόσο γρήγορα και αποτελεσματικά θα υλοποιήσει της δεσμεύσεις της, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.