Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα, με τον χρόνο καθυστέρησης να φτάνει τα 15-20 λεπτά.

Τα προβλήματα στην κυκλοφορία εντοπίζονται από Παιανία έως Μαραθώνος.

