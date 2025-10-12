Συνέντευξη Τύπου παραχωρεί αυτή την ώρα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου ξεκινά την ομιλία του λέγοντας ότι η απελευθέρωση των ομήρων είναι ένα «ιστορικό γεγονός που ορισμένοι δεν πίστευαν ότι θα συμβεί».

Σημειώνει ότι υπάρχουν «τόσες πολλές διαφωνίες μεταξύ μας», αλλά ελπίζει ότι ο λαός του Ισραήλ θα μπορέσει να «αφήσει αυτές τις διαφορές στην άκρη» στο μέλλον.

«Όπου πολεμήσαμε, νικήσαμε», λέει.

«Δεν θα ησυχάσω μέχρι να τους φέρω πίσω», είπε.

BREAKING: "The campaign has not ended. There are many security challenges ahead of us", says Israeli PM Benjamin Netanyahu, adding Israel is now on a "new path of healing"https://t.co/ckqgQanJbt



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/gVaetKQX85 — Sky News (@SkyNews) October 12, 2025

«Η εκστρατεία δεν έχει τελειώσει. Μπροστά μας υπάρχουν πολλές προκλήσεις ασφαλείας. Κάποιοι από τους εχθρούς μας προσπαθούν να ανασυνταχθούν για να μας επιτεθούν ξανά, αλλά είμαστε σε ετοιμότητα», πρόσθεσε.

Ταυτόχρονα, ο Νετανιάχου λέει ότι θα υπάρξει μια «νέα πορεία – μια πορεία θεραπείας» στο μέλλον.

Αύριο είναι η αρχή ενός νέου δρόμου, λέει ο Νετανιάχου στους Ισραηλινούς

Ο Νετανιάχου συνεχίζει λέγοντας ότι αυτός και η σύζυγός του συναντήθηκαν αρκετές φορές με τις οικογένειες των ομήρων και είδαν την «λαχτάρα και τον πόνο» τους. «Αυτές οι συναντήσεις με συνόδευαν σε κάθε απόφαση που παίρναμε», λέει.

Απευθυνόμενος στις οικογένειες των ομήρων, λέει: «Θα φέρουμε πίσω τους αγαπημένους σας». Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ολοκληρώνει τη σύντομη δήλωσή του ευχαριστώντας τους πολίτες της χώρας που «στάθηκαν σταθεροί μέρα με τη μέρα». «Αύριο είναι η αρχή ενός νέου μονοπατιού», λέει. «Μαζί θα συνεχίσουμε να νικάμε και, με τη βοήθεια του Θεού, μαζί θα εγγυηθούμε την αιωνιότητα της χώρας και της γης του Ισραήλ».